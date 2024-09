Star Wars arriva al Museo del Cinema di Torino con una mostra dedicata

In occasione della mostra MOVIE ICONS. Oggetti dai set di Hollywood il Museo Nazionale del Cinema propone per domenica 15 settembre, a partire dalle 11:00, "Star Wars Experience", un evento dedicato al pubblico e agli appassionati del genere dove le legioni imperiali e ribelli di Star Wars arriveranno al Museo Nazionale del Cinema, sfilando per le vie del centro città, accompagnati dalla classica 'Marcia Imperiale', uno dei brani musicali più famosi dell'intera storia del cinema.

Lo spettacolo, messo in scena dai membri della 501st Italica Garrison (imperiali) e della Rebel Legion Italian Base (ribelli), i due gruppi ufficiali LucasFilm, continuerà all'interno del Museo, con tutti i figuranti a disposizione per foto e selfie o per discutere dell'universo Star Wars per tutto il pomeriggio.

Vestiti con i loro accuratissimi costumi, perfette riproduzioni di quelli usati sui set della saga starwarsiana, rappresenteranno le figure più iconiche che hanno reso famosa la serie; da Darth Vader agli Stormtrooper, dai piloti X Wing, ai cavalieri Jedi, ma anche cloni e tanti altri personaggi, per una giornata speciale nella quale sembrerà che la "galassia lontana, lontana" sarà incredibilmente vicina, trasformando il Museo in qualcosa di molto simile ad un set cinematografico dell'epica serie di Guerre Stellari. Per coloro che verranno al Museo vestiti a tema è previsto il biglietto ridotto.

Star Wars Experience al Museo del Cinema di Torino

Magnificamente rappresentata, la saga di Star Wars è presente nella mostra con un casco di uno Stormtrooper, quello indossato dai soldati delle forze di terra dell'Impero Galattico, una ciocca di pelo dell'iconico Chewbecca, il Wookiee alto più di 2 metri e co-pilota della nave di Han Solo, e la spada laser di Luke Skywalker.

Naturalmente l'occasione è ideale anche per visitare la stupenda esposizione, con centoventi oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai più celebri set cinematografici hollywoodiani, tra cui i guantoni di Rocky usati in Rocky Balboa da Sylvester Stallone, il giubbotto di salvataggio di Titanic di James Cameron del 1997 disegnato dalla costumista Deborah Lynn Scott che si aggiudicò l'Oscar per i migliori costumi, il proiettile utilizzato in Matrix, il visore VR di Ready Player One e molto altro.

MOVIE ICONS. Oggetti dai set di Hollywood, visitabile sino al 13 gennaio 2025, è organizzata dal Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Theatrum Mundi e ospitata all'interno della Mole Antonelliana. Curata da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, e da Luca Cableri, direttore della galleria Theatrum Mundi di Arezzo.