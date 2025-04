Star Wars, annunciata la nuova serie animata su Darth Maul: ecco in che periodo sarà ambientata

Una nuova serie animata targata Star Wars e incentrata su Darth Maul arriverà su Disney+ nel 2026 e Sam Witwer tornerà a dare la voce all'iconico cattivo del franchise creato da George Lucas.

La nuova serie, intitolata Maul - Shadow Lord, è stata annunciata poche ore fa alla Star Wars Celebration che quest'anno si celebra a Tokyo, alla presenza di Witwer. L'attore aveva già doppiato Maul diverse volte, tra cui nelle serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels e nel film del 2018 Solo: A Star Wars Story, dove il Sith faceva un cameo a sorpresa nel finale.

Il supervisore creativo della Lucasfilm Dave Filoni e la VP dell'animazione Athena Portillo hanno rivelato una prima occhiata a sorpresa dello show durante un panel che ha celebrato i 20 anni di Lucasfilm Animation. L'inquadratura finale di un video che celebrava l'anniversario sembrava provenire dalla nuova serie su Maul, facendo impazzire la folla.

In che periodo sarà ambientata Maul - Shadow Lord?

Sam Witwer e Athena Portillo alla Star Wars Celebration

Durante un panel successivo all'annuncio, Portillo ha dichiarato che i fan impareranno molto sul personaggio nel corso della serie: "Purtroppo non posso dirvi molto, ma quello che posso dire è che il coinvolgimento di Sam Witwer nello show è stato fondamentale", ha detto. "Sono molto entusiasta del fatto che possa rivedere i copioni e dare il suo contributo anche in questo senso. Dave Filoni e Sam hanno creato il personaggio per l'animazione, quindi è molto importante sentire anche il suo parere per lo spessore del personaggio".

Star Wars: Le guerre dei cloni - Darth Maul in un'immagine della serie

Witwer ha rivelato che la serie si svolgerà "circa un anno" dopo le Guerre dei Cloni, quindi si sta "riprendendo un po'" dopo che Ahsoka l'ha "preso a calci nel sedere". Lo show, quindi, racconterà una storia antecedente a quanto si vede in Star Wars Rebels.

"Impareremo alcune cose diverse su questo personaggio", ha continuato Witwer. "Ha alcuni tratti diversi che non penseresti mai abbia dentro di sé, ma che hanno perfettamente senso per quello che ha passato". Non ci resta che attendere impazienti il 2026 per il debutto della serie su Disney+.