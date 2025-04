Star Wars: svelato il titolo del film di Shawn Levy con Ryan Gosling, primi dettagli sul plot

La Star Wars Celebration è in pieno svolgimento a Tokyo, e dal Giappone arrivano le prime anticipazioni sulla nuova pellicola della saga in arrivo interpretata dalla star Ryan Gosling.

La star Ryan Gosling e il regista Shawn Levy sono saliti sul palco della Star Wars Celebration, attualmente in corso a Tokyo, per annunciare il titolo del nuovo film di Star Wars che li vedrà coinvolti e per anticipare i primi dettagli sul plot.

Scopriamo così che la pellicola in preparazione si intitolerà Star Wars: Starfighter e sarà un'avventura standalone ambientata cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. È stata anche annunciata la data di uscita: 28 maggio 2027.

"La verità è che questa sceneggiatura è semplicemente fantastica" ha detto Ryan Gosling. "Ha una storia fantastica con personaggi originali. È piena di sentimento e avventura, e non c'è davvero un regista più perfetto di Shawn per questa storia in particolare".

"Questo è un film indipendente. Non è un prequel, né un sequel. È una nuova avventura. È ambientato in un periodo storico che non abbiamo ancora visto esplorato", ha aggiunto Shawn Levy.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Primi dettagli del plot (ancora da confermare)

Se le bocche sono ancora cucite riguardo alla trama di Star Wars, gustose anticipazioni arrivano dallo scooper Daniel Richtman.

A quanto pare, il film seguirà un Jedi (interpretato da Ryan Gosling) che decide di addestrare il nipote quindicenne come suo Padawan. "I due intraprendono una missione mentre sono inseguiti da due cattivi: un uomo e una donna. Anche la madre del Padawan gioca un ruolo importante nella storia, e c'è anche un altro personaggio femminile importante".

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Shawn Levy presentano il film alla Star Wars Celebration 2025 di Tokyo

Secondo quanto anticipato dalla Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, le riprese di Star Wars: Starfighter prenderanno il via in autunno. La sceneggiatura è firmata da Jonathan Tropper, già collaboratore di Shawn Levy per This Is Where I Leave You e The Adam Project. Il film dovrebbe avere un budget ridotto rispetto ai precedenti capitoli e una "storia più contenuta".

Il coinvolgimento di Ryan Gosling nell'universo di Star Wars è stato annunciato a gennaio, ma il film di Shawn Levy è in fase di sviluppo fin dal 2022. Il titolo prescelto evoca anche il cancellato Rogue Squadron, che avrebbe dovuto dirigere Patty Jenkins, ma non è chiaro se i due progetti abbiano delle somiglianze.