Star Wars Andor: svelato il motivo per cui Darth Vader non comparirà nella serie

Già apparso in una scena leggendaria in Rogue One, il Signore dei Sith non tornerà nella seconda stagione della serie attualmente in corso

I primi tre episodi della seconda stagione di Andor hanno fatto il loro debutto su Disney+ la settimana scorsa, venendo accolti molto positivamente dalla critica. Tuttavia, se vi aspettate un'apparizione di Darth Vader nelle prossime puntate, rimarrete alquanto delusi.

Anche se non è un segreto che la serie ci condurrà direttamente agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, non sono previsti troppi camei. Con il ritorno del direttore Orson Krennic e i molti intrighi politici che si stanno intrecciando tra loro, sembra proprio che non ci sarà spazio per un'apparizione di Darth Vader né tantomeno dell'Imperatore Palpatine.

Parlando con Rolling Stone, lo showrunner di Andor Tony Gilroy ha confermato di non aver mai preso in considerazione l'idea di riportare sullo schermo l'ex Jedi Anakin Skywalker nella serie.

Tony Gilroy spiega l'assenza di Darth Vader da Andor

Andor

"No, non è mai stato nei miei piani", ha dichiarato a proposito del Signore dei Sith. "Scrivere per Darth Vader è davvero limitante. Io l'ho fatto. Non ha molto da dire", ha spiegato lo sceneggiatore, riferendosi alla comparsa del personaggio in Rogue One.

Andor 2

Siamo certi che non tutti saranno d'accordo, ma che dire dell'Imperatore? Potremmo non rivederlo in Senato? "Era un personaggio troppo ingombrante per me da introdurre. Era un impegno troppo gravoso. A un certo punto ci ho pensato, ma era troppo pesante". Su queste pagine potete già leggere la recensione di Andor 2.

"Una delle cose affascinanti di cui mi sono reso conto quando ho iniziato la serie, proprio all'inizio, è quanti miliardi di esseri ci sono nella galassia. Nessuno sa dei Jedi, nessuno sa dei Sith", ha continuato Gilroy. "Esiste solo una minuscola percentuale di persone che ne ha una qualche nozione. Non è nella cultura. E ricordo di essere rimasto molto sorpreso quando mi è stato spiegato". Infine, ha concluso: "Pensavo che fosse qualcosa di cui tutti fossero a conoscenza, ma no, è una cosa molto segreta e piccola".