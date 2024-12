Star Wars Andor, il budget è fuori di testa: ecco quanto ha speso Disney per la seconda stagione

Un documento della Disney sembra confermare che il costo di produzione delle prime due stagioni della serie streaming di Star Wars Andor è salito a 645 milioni di dollari, dopo che l'anno scorso avrebbe speso oltre 290 milioni di dollari per le riprese della seconda stagione, il cui debutto è previsto per il 23 aprile 2025. Ciò lo renderebbe facilmente il progetto di Star Wars più costoso di sempre, superando Gli ultimi Jedi del 2019.

Nel suo report, Forbes aggiunge che il budget finale per la seconda stagione di Andor sarà in realtà molto più alto dei 290 milioni di dollari indicati, poiché la documentazione non copre tutte le riprese. A conti fatti, il costo di produzione potrebbe superare i 350 milioni di dollari, diventando così una delle stagioni più costose della storia della televisione.

L'attuale record appartiene a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che ha avuto un budget di 465 milioni di dollari solamente per la sua prima stagione, che ha debuttato nel 2022 su Prime Video.

Andor: un primo piano di Diego Luna

Andor: cosa è andato storto e cosa ci aspetta nei nuovi episodi

Le riprese della seconda stagione di Andor sono iniziate nel novembre 2022, ma sono state sospese nell'estate 2023 a causa dello sciopero della SAG-AFTRA. Sono riprese a gennaio di quest'anno e si sono concluse il mese successivo. È seguito un anno di post-produzione in cui sono stati aggiunti al girato gran parte dei VFX.

Andor 2: finalmente confermato il ritorno di questo iconico personaggio di Star Wars

Ambientato cinque anni prima degli eventi di Una nuova speranza (1977), Andor vede protagonista Diego Luna nei panni di una spia che lavora per i Ribelli nel tentativo di sconfiggere l'Impero, guidato da Palpatine e Darth Vader. Si tratta di una delle poche serie di Star Wars di successo della Disney dopo l'acquisizione della Lucasfilm da parte della casa del topo, avvenuta nel 2012 per un valore di 4 miliardi di dollari.

I nuovi episodi, che si preannunciano molto epici, copriranno il periodo di tempo restante che condurrà la storia a quanto visto all'inizio di Rogue One: A Star Wars Story, con l'incontro tra il Cassian Andor di Luna con la Jyn Erso di Felicity Jones (al momento non è stata confermata la presenza di quest'ultima nella seconda stagione).