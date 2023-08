Star Wars: il set LEGO che ricostruisce l’intera Morte Nera in offerta su Amazon

I fan di Star Wars non crederanno ai loro occhi davanti a questo set LEGO interamente dedicato alla Morte Nera, e agli ambienti che la compongono.

Amazon pensa di nuovo ai fan di Star Wars e mette in sconto il set LEGO dedicato alla Morte Nera. Sul sito potete trovarlo, attualmente parlando, a 999,88€, con uno sconto del 13% dal prezzo che aveva in precedenza. Se interessati passate dal box seguente.

Nel dettaglio, il set LEGO della Morte Nera, dall'universo narrativo di Guerre stellari, comprende una serie di ambienti iconici tra cui la sala di controllo del superlaser, la camera delle conferenze imperiale, l'hangar con binario di lancio mobile e il TIE Avanced di Lord Vader, la sala del trono dell'Imperatore Palpatine, l'officina dedita alla riparazione dei droidi, il blocco di detenzione, il celeberrimo tritarifiuti, il raggio trattore, il vano di carico, il laser turbo con shooter a molla e sedili per i 2 gunner e 2 torri laser turbo mobili. Insieme agli ambienti troverete anche 23 minifigure (Grand Moff Tarkin, Darth Vader, Imperatore Palpatine, Ufficiale della marina imperiale, Ufficiale imperiale, 2 Stormtrooper, 2 Trooper della Morte Nera, 2 Guardie reali, 2 Gunner, Obi-Wan Kenobi, Chewbecca, Principessa Leia, C-3PO, Han Solo, Han Solo travestito, Luke Skywalker, Luke Skywalker travestito e Luke Skywalker duello finale, più un R2-D2, un Astromech imperiale e un Dianoga) e 2 droidi. Il tutto con accessori specifici e dedicati.

Ahsoka, la recensione dei primi episodi: è la serie Star Wars che stavamo cercando?

Acquistate anche voi un set LEGO unico ed estremamente dettagliato, perfetto per i fan di Star Wars di tutte le età, e indicato sia per giocarci coi più piccoli, che per esporlo nella vostra personale collezione.