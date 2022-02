Star Wars: Ahsoka, Ray Stevenson nel cast con un ruolo da villain

Nel cast della serie Star Wars: Ashoka ci sarà anche l'attore Ray Stevenson con un ruolo da villain.

Per ora la produzione del nuovo progetto destinato a Disney+ non ha svelato molti dettagli riguardanti la parte che permetterà all'attore di rientrare nell'universo di Star Wars.

Ray Stevenson ha infatti dato la voce a Gar Saxon, un Mandaloriano che faceva parte del Collettivo Ombra ed era leale a Maul nelle serie animate Clone Wars e Star Wars Rebels, in cui perdeva la vita. L'attore, quindi, non interpreterà lo stesso personaggio e le indiscrezione sostengono che nello show live-action dedicato ad Ahsoka avrà la parte di un ammiraglio. I fan non devono però lasciarsi sviare dal grado che ha raggiunto il villain: Stevenson non interpreterà infatti l'atteso Thrawn.

Su internet c'è chi ipotizza che si tratti di un personaggio totalmente nuovo o qualcuno nominato tra le pagine dei romanzi o nelle trilogie cinematografiche. Un'ipotesi molto diffusa online dopo l'annuncio è quella che Stevenson abbia la parte di Brendol Hux, il padre dell'ammiraglio Hux interpretato da Domnahall Gleeson nella trilogia conclusa da J.J. Abrams. Brendol ha avuto un ruolo centrale nella formazione del Primo Ordine e in The Mandalorian si è accennato alla situazione dell'Impero che porterà proprio a quella realtà. Per ora, tuttavia, si tratta solo di ipotesi non confermate e bisognerà attendere per scoprire se i fan avranno avuto ragione.

La serie dedicata ad Ahsoka Tano avrà come protagonista Rosario Dawson e nel cast ci saranno anche Natasha Liu Bordizzo nella parte di Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead ed Ivanna Sakhno.