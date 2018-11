Francesco Bellu

L'apparizione a sorpresa di Darth Maul in Solo: A Star Wars Story ha chiarito che la Lucasfilm è disposta a riutilizzare i personaggi presenti nei prequel girati da George Lucas nonostante non siano particolarmnente apprezzati da fan e critica. Certo difficilmente vedremo magari l'odiatissimo Jar Jar Binks, ma c'è chi ha azzardato addirittura che in Star Wars 9 possa tornare in scena Padmé Amidala, la madre di Luke e Leia interpretata da Natalie Portman.

Secondo questa teoria, apparsa su Movieweb, si ipotizza che Kylo Ren, a cui presta il volto Adam Driver, possa assistere sia al funerale di sua nonna sul pianeta Naboo, così come alla sua morte per mano di Anakin, così come lo si è visto in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith. Come? Probabilmente il figlio di Han Solo si avvarà del cosiddetto "mondo tra i mondi" che è stato già visto in Star Wars Rebels. Si tratta di un regno misterioso costituito da vari passaggi che collegano diversi momenti nel tempo e nello spazio che consentirebbero a Ren di tornare indietro nel tempo.

Non è chiaro però se J.J. Abrams utilizzerà, come è successo altre volte, dei footage oppure se sarà in scena Natalie Portman, ringiovanita digitalmente per l'occasione. C'è chi però trova la notizia priva di fondamento e quantomeno discutibile perché una scelta narrativa simile, al terzo episodio, è vista come troppo tardiva per le conseguenze che ciò può avere nell'intera timeline e poi c'è chi pensa che il personaggio di Padmé non sia in fondo così popolare da meritarsi un cameo simile. Comunque, toccherà aspettare il 20 dicembre 2019, quando uscirà Star Wars: Episode IX, per vedere chi ha ragione.