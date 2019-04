Star Wars 9: nuovi spoiler suggeriscono una storia d'amore e un nuovo villain in arrivo

Con l'arrivo imminente della Star Wars Celebration, si intensificano gli spoiler su Star Wars 9, gli ultimi in origine di tempo indicherebbero la presenza nel film di una storia d'amore che potrebbe sconvolgere i fan e di un nuovo villain.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi: un primo piano di Daisy Ridley con la spada laser

Le potenziali anticipazioni hanno fatto la comparsa sul Reddit dell'utente u/JediPaxis, moderatore del subreddit Star Wars Leaks, che in passato ha fornito informazioni poi rivelatesi corrette. Naturalmente la conferma arriverà solo nel corso della Star Wars Celebration dove, probabilmente, verranno svelati i primi dettagli dell'atteso Star Wars: Episode IX.

Il primo rumor riguarderebbe una potenziale storia d'amore tra Kylo Ren e Rey. Il film si aprirebbe con Kylo Ren lacerato dalla lotta tra la luce e il lato oscuro. Il giovane sarebbe diviso, trascinato da una parte e dell'altra e a complicare la situazione sarebbero i sentimenti che nutre per Rey. La giovane tenterà di dare forma alla relazione con Kylo Ren, ma le cose non andranno troppo bene. Molti fan sono dubbiosi sulla bontà di questo spoiler. Perché J.J. Abrams dovrebbe impelagarsi con una relazione sentimentale tra Rey e Kylo? A prima vista, questa sembra più in invenzione dei fan desiderosi di romanticismo.

Più realistico il secondo spoiler che indicherebbe l'arrivo nel film di un nuovo villain chiamato The Oracle, con cui Kylo Ren entra in contatto. La creatura è descritta come un parassita alieno che siede sulla testa di un neonato gigante dormiente. Probabilmente non un neonato umano. Probabilmente questo personaggio verrà creato usando pupazzi o effetti fisici, a quanto mostra una fan art leaked diffusa nel post di Reddit. C'è chi sospetta addirittura che si possa trattare di una nuova versione di un personaggio simile a Yoda, ma tutti questi rumor attendono conferma da parte di Disney.

Star Wars: Episode IX arriverà nei cinema il 20 dicembre. Il primo trailer potrebbe arrivare in occasione della Star Wars Celebration, in programma negli Stati Uniti tra pochi giorni.

