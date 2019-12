Star War: l'ascesa di Skywalker, Fabio Rovazzi presta la sua voce ad uno Stormtrooper

Dopo aver partecipato al D23 Expo e alla Star Wars Celebration 2019, Fabio Rovazzi è volato a Los Angeles per l'anteprima mondiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dove ha annunciato, attraverso i suoi social network, di aver prestato la voce a uno degli Stormtrooper nel film diretto da J.J. Abrams. Da grandissimo fan della saga, Rovazzi torna al doppiaggio dopo aver interpretato uno speciale cameo nel ruolo di tre Stormtrooper nella versione italiana del film d'animazione Disney Ralph Spacca Internet.

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'avvincente conclusione dell'iconica saga degli Skywalker di cui abbiamo parlato nella nostra video recensione di Star Wars: l'ascesa di Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Fabio Rovazzi con J.J. Abrams alla premiere di Star Wars: l'ascesa di Skywalker

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è scritta da Chris Terrio & J.J. Abrams da un soggetto di Derek Connolly & Colin Trevorrow e J.J. Abrams & Chris Terrio, basato sui personaggi creati da George Lucas.

Il cast del film comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, con Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.