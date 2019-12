Star Wars: L’ascesa di Skywalker, la video recensione

In occasione dell'uscita al cinema del film di J.J. Abrams con Adam Driver, Daisy Ridley e John Boyega, vi proponiamo la video recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, letta da Giuseppe Grossi.

Questa nuova, terza e (forse) ultima trilogia di Star Wars è sempre stata la più ambiziosa e, proprio per questo, più difficile. Magari non ha mai particolarmente brillato di originalità o innovazione, ma il ciclo iniziato, e ora concluso, da J.J. Abrams ha avuto il merito di riportare in auge una saga difficile, perché fin troppo idolatrata e idealizzata. Nonché vastissima, oltre ogni immaginazione, al di fuori della sala cinematografica. Perché Star Wars è da sempre molto più che i film che la compongono, ma è anche vero che il ciclo degli Skywalker per i fan è tutto, giustamente, e la conclusione non può essere sbagliata. E infatti J.J. Abrams da questo punto di vista non delude, ma anzi si mostra ancora una volta molto rispettoso del materiale originale: invece che continuare sulla strada (criticatissima dai fan) del precedente regista, torna indietro di un paio di passi e raddrizza quanto gli basta per riprendere e proseguire la sua personalissima rielaborazione/omaggio della saga.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley in un'immagine del film

Gli appassionati non possono quindi stupirsi nel ritrovare anche in questo film diversi elementi molto familiari, nonché particolarmente rappresentativi, della saga. Come già dimostrato nell'Episodio 7, Abrams preferisce inventare poco, ma rielaborare ciò che già conosciamo. A livello di storia e sviluppo, quindi, non è poi troppo difficile immaginare cosa succederà in ogni singola scena di Star Wars: L'ascesa di Skywalker o come andrà a finire la storia; nonostante questo, però, almeno un grosso colpo di scena c'è, e riguarda ovviamente Rey. Considerata l'enorme quantità di teorie presenti nel web, ci risulta difficile dire se sia qualcosa di mai immaginato da nessuno oppure no, ma di certo c'è da essere piuttosto soddisfatti (o incazzati, dipende dai punti di vista) per come questo twist è sviluppato e raccontato. Perché sufficientemente coerente, nonostante l'interferenza di Johnson, con la storia che finora ha voluto raccontare e i temi della saga stessa.

