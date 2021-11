Ghostbusters: Legacy: è stato Fabio Rovazzi a rubare la Ecto-1

Fabio Rovazzi, celebre youtuber e cantante italiano, ha recentemente pubblicato su Instagram un video in cui ha dichiarato di essere il responsabile che si cela dietro alla scomparsa della Ecto-1 di Ghostbusters: Legacy: l'auto ufficiale del franchise che si credeva fosse stata rubata al Lucca Comics.

Nel video pubblicato su Instagram, l'influencer ha rivelato di essere intenzionato a restituire l'auto ad una condizione: "Non stiamo scherzando. Se Ghostbusters Legacy non ci convincerà al 100% non rivedrete mai più la vostra Ecto-1. I cult vanno rispettati".

La pellicola, diretta da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, è il nuovo capitolo della saga originale Ghostbusters. Nel cast saranno presenti Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Annie Potts, oltre ai veterani Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson.

La sinossi ufficiale di Ghostbusters: Legacy, la cui uscita è prevista per il 18 novembre 2021, recita: "Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno."