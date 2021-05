Il Vegetale: dove è stato girato il film con Fabio Rovazzi?

Il vegetale, un film del 2018 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Fabio Rovazzi, è stato girato in parte a Milano, a Bereguardo in provincia di Pavia presso l'Azienda Agricola Cascine Orsine, e in parte in varie località rurali della provincia di Rieti, tra cui Greccio, Contigliano, Labro, Cottanello, il lago del Turano e nella provincia di Terni presso il lago di Piediluco.

Il vegetale: Fabio Rovazzi sul set del film

Rovazzi, youtuber divenuto celebre grazie alla canzone Andiamo a comandare, nel film interpreta Fabio, un neolaureato alla ricerca di lavoro con un padre assente e in carriera e una sorellastra capricciosa della quale dovrà farsi carico. Viene considerato un vegetale dal padre, una persona senza spina dorsale, ma a causa di alcuni eventi inattesi le dinamiche familiari cambiano piuttosto radicalmente.

Le prime scene della pellicola sono ambientate nella città Natale di Fabio, Milano, prospero capoluogo lombardo ricco di opportunità, di storia, ma anche simbolo di modernità e di design. Le riprese si sono svolte anche in realtà più piccole come l'Azienda Agricola Cascine Orsine presso Bereguardo, un paesino della provincia di Pavia.

Locandina di Il vegetale

La produzione, inoltre, ha toccato località storiche e affascinanti del Lazio come Greccio, Labro, Contigliano, Cottanello e lo splendido lago del Turano. Altre scene del film sono state girate in Umbria, all'interno della pizzeria La maglia del lago e presso lo stesso lago di Piediluco, ovvero il più grande bacino lacustre naturale della regione dopo il Trasimeno.