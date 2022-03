Star Trek, Zoe Saldana sul film di Quentin Tarantino: "Credevo lo avrebbero girato"

Star Trek 4 si farà, ma non sarà né Quentin Tarantino né Noah Hawley a dirigerlo, come abbiamo appurato. Ma a proposito del film di Tarantino, Zoe Saldana era davvero convinta che sarebbe stato realizzato...

In una recente intervista con Jake Hamilton, infatti, l'interprete di Uhura nei film di Star Trek di J.J. Abrams - che tornerà anche in occasione del quarto capitolo diretto da Matt Shakman - ha infatti detto la sua sulla pellicola che si vociferava fosse stata affidata a Quentin Tarantino.

"Ero convinta che lo avrebbero girato" ha spiegato "Quando ne venni a conoscenza pensai subito 'Oh mio Dio sarebbe un punto di svolta se riuscissi a lavorare a un film di Star Trek con Quentin Tarantino'"

Una sceneggiatura, a quanto pare, c'era già e anche in stato piuttosto avanzato... Eppure poi non se ne fece più nulla.

"Penso che il problema principale [per cui non è stato realizzato] fossero dei conflitti di calendario... Ma non so. Non ho mai avuto occasione di leggere la sceneggiatura, purtroppo".

Non che dubitasse della qualità dello script... "Ma penso che l'avrei apprezzato tantissimo, probabilmente sarebbe stato un bagno di sangue. Un bagno di sangue nello spazio!".

Ora invece sarà il turno di Shakman dietro la cinepresa (la sceneggiatura di Star Trek non sappiamo ancora di chi porta la firma). Cosa vi aspettate da questo film?