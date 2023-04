Star Trek: Section 31, Michelle Yeoh protagonista del film spin-off di Discovery

La Paramount+ ha ufficialmente dato il via libera al progetto Star Trek: Section 31 con Michelle Yeoh protagonista, ma si tratterà di un film evento anziché di una serie, come riportato da Variety.

Inizialmente, nel 2019, era stato riportato che una serie sulla Sezione 31 con la Yeoh era in fase di sviluppo. Quella serie è diventata un film in cui la Yeoh riprenderà il ruolo dell'Imperatrice Philippa Georgiou, interpretato per la prima volta durante la prima stagione di Star Trek: Discovery.

Secondo la sinossi ufficiale, "l'Imperatrice Philippa Georgiou si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti e dovrà affrontare il suo doloroso passato". Le voci di un progetto incentrato sulla Sezione 31 con protagonista la Yeoh sono iniziate a circolare alla fine della prima stagione di Discovery, dopo che una scena eliminata ha rivelato che il personaggio della Georgiou era stata avvicinata da un membro dell'oscura organizzazione di intelligence sul pianeta natale dei Klingon.

"Sono entusiasta di tornare nella famiglia di Star Trek e nel ruolo che ho amato per tanto tempo", ha dichiarato Yeoh. "La Sezione 31 è stata vicina al mio cuore fin da quando ho iniziato il viaggio per interpretare Philippa, al momento del lancio di questa nuova età dell'oro di 'Star Trek'. Vederla finalmente protagonista è un sogno che si avvera in un anno che mi ha dimostrato l'incredibile potere di non abbandonare mai i propri sogni. Non vediamo l'ora di condividere quello che c'è in serbo per voi, e fino ad allora: vivete a lungo e prosperate (a meno che l'Imperatrice Georgiou non decreti altrimenti)!".

Le riprese di Star Trek: Section 31 inizieranno entro l'anno.