Michelle Yeoh, prima di Everything Everywhere All At Once le consigliavano di ritirarsi: "No, decido io"

Michelle Yeoh ha rivelato che prima di girare il film Everything Everywhere All At Once molte persone le consigliavano di ritirarsi dal mondo della recitazione, ma lei non ha seguito il consiglio.

Michelle Yeoh ha rivelato che prima di Everything Everywhere All At Once doveva affrontare numerosi commenti non richiesti da parte di chi le consigliava di smettere di recitare.

L'attrice, nominata agli Oscar per la sua performance, ha svelato quanto accaduto durante il podcast del Los Angeles Times intitolato The Envelope.

Commentando la nuova fase della sua carriera, Michelle Yeoh ha spiegato: "Mentre invecchi i ruoli diventano più piccoli. Sembra che i numeri aumentino e queste cose diventino strette, e poi inizi a essere relegata a lato sempre di più". La star ha ricordato: "Quindi quando Everything Everywhere All at Once è arrivato... Si è trattato di qualcosa di molto emozionante perché significa che sei quella che sta guidando l'intero processo, che sta raccontando la storia".

Everything Everywhere All at Once: vi spieghiamo perché non è solo un film sul multiverso

Michelle ha ammesso: "Quando invecchi le persone iniziano a dirti 'Oh sì, dovresti ritirarti. Dovresti fare questo. Dovresti...'. No, ragazzi. Non ditemi cosa devo fare. Dovrei controllare io quello che sono in grado di fare, giusto?".

Commentando il successo ottenuto dal lungometraggio, l'attrice ha concluso: "La prima cosa che provi è: 'Finalmente, grazie. Mi vedete, mi vedete realmente, e mi state dando l'opportunità di mostrare che sono capace di fare tutto questo. Come attore hai bisogno dell'opportunità. Hai bisogno del ruolo che ti aiuti a dimostrare quello di cui sei capace".