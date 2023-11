Star Trek: Prodigy, dopo la cancellazione su Paramount+ ecco la data di uscita su Netflix

Come annunciato ufficialmente in occasione della GeekedWeek, Star Trek: Prodigy debutterà su Netflix il 25 dicembre prossimo.

A ottobre, infatti, era stato annunciato che la serie sarebbe passata a Netflix dopo essere stata cancellata da Paramount+ nonostante fosse stata già rinnovata per una seconda stagione. Netflix distribuirà anche la seconda stagione, anche se al momento non c'è ancora una data di messa in onda per quella.

Con questo trasloco, "Prodigy" sarà la prima nuova serie di Star Trek a debuttare al di fuori dell'ecosistema Paramount da quando il rinnovato universo televisivo del franchise è stato rilanciato con Star Trek: Discovery nel 2017.

Star Trek: Prodigy, la trama

Secondo la descrizione ufficiale, la serie segue "un equipaggio eterogeneo di giovani alieni che devono capire come lavorare insieme mentre navigano in una galassia più grande, alla ricerca di un futuro migliore. Questi sei giovani emarginati non sanno nulla della nave che hanno requisito - una novità assoluta nella storia del franchise di 'Star Trek' - ma nel corso delle loro avventure insieme, ognuno di loro verrà introdotto alla Flotta Stellare e agli ideali che essa rappresenta".

Il cast

Il cast vocale comprende: Kate Mulgrew nel ruolo dell'ologramma Kathryn Janeway, Brett Gray nel ruolo di Dal, Ella Purnell nel ruolo di Gwyn, Rylee Alazraqui nel ruolo di Rok-Tahk, Angus Imrie nel ruolo di Zero, Jason Mantzoukas nel ruolo di Jankom Pog, Dee Bradley Baker nel ruolo di Murf, John Noble nel ruolo del Divinatore e Jimmi Simpson nel ruolo di Drednok. Nella serie sono presenti anche i doppiatori Daveed Diggs nel ruolo del Comandante Tysess, Jameela Jamil nel ruolo del Guardiamarina Asencia, Jason Alexander nel ruolo del Dottor Noum, Robert Beltran nel ruolo del Capitano Chakotay e Billy Campbell nel ruolo di Thadiun Okona.

Star Trek: Prodigy, svelato il cast della serie animata

Kevin e Dan Hageman hanno sviluppato la serie insieme ad Alex Kurtzman e al suo team di Secret Hideout. Gli Hageman sono anche showrunner e produttori esecutivi. Kurtzman, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono anche produttori esecutivi. Ben Hibon dirige, produce esecutivamente e funge da guida creativa della serie che è prodotta da Eye Animation Productions dei CBS Studios, Nickelodeon Animation, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.