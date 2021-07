Star Trek: Prodigy, il trailer della nuova serie animata

Star Trek: Prodigy è la nuova serie animata in arrivo in autunno su Paramount+ e il primo trailer regala le prime scene tratte dagli episodi.

Star Trek: Prodigy è la nuova serie animata e il trailer del progetto regala le prime anticipazioni sui protagonisti e sulla trama.

Il video introduce infatti i personaggi al centro della storia: dei giovani alieni che uniscono le forze e intraprendono un'incredibile avventura nello spazio.

I giovani alieni protagonisti di Star Trek: Prodigy avranno le voci di Rylee Alazraqui, Brett Gray, Angus Imrie, Jason Mantzoukas, Ella Purnell e Dee Bradley Baker.

Kevin e Dan Hageman hanno sviluppato il progetto che racconterà quello che accade ai protagonisti che devono capire come collaborare mentre viaggiano nella galassia, andando alla ricerca di un futuro migliore.

Rylee Alazraqui sarà Rok-Tahk, una Brikar di otto anni molto intelligente, ma un po' timida tranne quando si tratta del suo amore per gli animali.

Brett Gray sarà Dal, che ha 17 anni e appartiene a una specie sconosciuta, personaggio caratterizzato da un'incrollabile speranza.

Angus Imrie darà voce a Zero, una forma di vita non corporea, senza genere e basata sull'energia.

Jason Mantzoukas sarà Jankom Pog, un Tellarite sedicenne che ha sempre il ruolo dell''avvocato del diavolo' e ascolta tutti i punti di vista.

Ella Purnell interpreterà la diciassettenne Gwyn, cresciuta sognando di esplorare le stelle.

Dee Bradley Baker interpreterà invece Murf, un blob la cui specie ed età sono sconosciute, indistruttibile e con un appetito insaziabile per le parti della nave.

La serie debutterà prossimamente sugli schermi americani di Paramount+ in autunno.