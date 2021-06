Star Trek: Picard 2, il teaser della seconda stagione

Star Trek: Picard 2 ha ora un teaser che regala le prime immagini in cui appare Q, il personaggio affidato all'attore John de Lancie.

Nel video si vede il protagonista interagire con Q, oltre a nuove sequenze in cui si sottolinea che si deve salvare il futuro e mostrare il personaggio interpretato da Jeri Ryan scoprire che le sono stati rimossi gli impianti Borg.

La seconda stagione di Star Trek: Picard arriverà su Paramount+ nel 2022 e proporrà un nuovo capitolo della storia dell'iconico Capitano interpretato da Patrick Stewart.

Ecco il poster dello show:

Star Trek: Picard, il poster della seconda stagione

La serie è ambientata dopo Star Trek: Next Generation. Il creatore di Star Trek: Discovery, Alex Kurtzman, ha descritto la serie come un "ritratto psicologico molto dettagliato... Le cose sono cambiate per Picard, gli eventi lo hanno cambiato in qualche modo, eppure è così profondamente e fondamentalmente ancora Picard."

Per la seconda stagione, Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Michael Chabon, Doug Aarniokoski, Dylan Massin, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi; Aaron Baiers e Kirsten Beyer sono i co-produttori esecutivi. Akiva Goldsman e Terry Matalas sono co-showrunner per la seconda stagione. La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Nella seconda stagione Brent Spiner si calerà nei panni di Data, Jonathan Del Arco sarà Hugh the Borg e l'interprete di Star Trek: Voyager Jeri Ryan sarà Seven of Nine insieme a Marina Sirtis nei panni del Comandante Deanna Troi e Jonathan Frakes in quelli di Riker. Con loro Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway e Isa Briones.