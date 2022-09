Star Trek: Picard 3, il trailer svela la data di uscita e mostra la nuova comandante del Titan

Star Trek: Picard 3 ha rivelato un nuovo trailer teaser per celebrare lo Star Trek Day 2022 che rivela la data della premiere della terza stagione, in arrivo su Paramount+ a febbraio 2023, e mostra la nuova comandante dell'USS Titan . Il trailer anticipa, inoltre, alcuni retroscena sugli eventi che riportano Jean-Luc Picard nel cosmo e lo vede impegnato nella reunion del suo vecchio equipaggio dell'Enterprise.

Un momento chiave del trailer della terza stagione di Star Trek: Picard è la rivelazione dell'astronave U.S.S. Titan, la nave che Picard utilizzerà per cercare i suoi vecchi amici. Il Titan ha svolto un ruolo fondamentale nella tradizione di Star Trek: era la nave di cui Riker divenne capitano nel 2379, con Deanna Troi che lo accompagnava e Worf quasi si unì a loro. Il Titan ha avuto una presenza marginale nell'ultimo film di TNG Star Trek Nemesis, e una scena cancellata confermava che Wesley Crusher era tornato alla Flotta Stellare e aveva servito anche lui sulla nave.

Star Trek: Picard 3, i protagonisti di The Next Generation nel cast

Le gesta di Riker come capitano del Titan sono state descritte nell'attuale serie animata Star Trek: Lower Decks, anch'essa ambientata nell'era di TNG, e ora sarà al centro dell'attenzione anche in Star Trek: Picard. Inoltre, scopriamo che il Titan ha un nuovo comandante molto amato dai fan: Seven of Nine (Jeri Ryan), che ha un bell'aspetto con l'uniforme della Flotta Stellare.

Star Trek: Picard ha fatto notizia da quando è stato rivelato che l'arco narrativo della terza stagione vedrà il capitano Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) riunirsi con l'equipaggio della U.S.S. Enterprise di Star Trek: The Next Generation, con la conferma del ritorno di Geordi La Forge (LeVar Burton), Will Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis), Worf (Michale Dorn), Beverly Crusher (Gates McFadden), con apparizioni di artisti del calibro di Brent Spiner (Data) e Denise Crosby (Tasha Yar), che hanno interpretato diversi ruoli di personaggi in TNG.

Star Trek: Picard approderà in streaming su Paramount+ a partire dal 16, 2023.