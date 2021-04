Star Trek: Picard 2, annunciato il ritorno di un personaggio ricorrente della saga

Il ritorno gradito di un personaggio storico della saga di Star Trek è stato anticipato nel corso di un panel introduttivo dedicato alla seconda stagione di Star Trek: Picard, attualmente in produzione per Paramount +.

Durante il panel, la voce di John de Lancie, interprete storico di Q, è intervenuta anticipando il ritorno di Q nella seconda stagione di Star Trek: Picard. Uno dei più grandi nemici di Star Trek, Q, è apparso per la prima volta in Star Trek: The Next Generation e recentemente in Star Trek: Lower Decks.

Star Trek: Picard è ambientato dopo Star Trek: Next Generation. Il creatore di Star Trek: Discovery, Alex Kurtzman, ha descritto la serie come un "ritratto psicologico molto dettagliato... Le cose sono cambiate per Picard, gli eventi lo hanno cambiato in qualche modo, eppure è così profondamente e fondamentalmente ancora Picard."

Per la seconda stagione, Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Michael Chabon, Doug Aarniokoski, Dylan Massin, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi; Aaron Baiers e Kirsten Beyer sono i co-produttori esecutivi. Akiva Goldsman e Terry Matalas sono co-showrunner per la seconda stagione. La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Per quanti riguarda il cast, Brent Spiner si calerà nei panni di Data, Jonathan Del Arco sarà Hugh the Borg e l'interprete di Star Trek: Voyager Jeri Ryan sarà Seven of Nine insieme a Marina Sirtis nei panni del Comandante Deanna Troi e Jonathan Frakes in quelli di Riker. Con loro Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway e Isa Briones.