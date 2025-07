Star Trek: Strange New Worlds 4, nuovi aggiornamenti da Rebecca Romijn su riprese e data di uscita

Dopo l'arrivo della terza stagione, Star Trek: Strange New Worlds guarda già al futuro. Rebecca Romijn, interprete di Una Chin-Riley, ha recentemente condiviso nuovi dettagli sullo stato dei lavori del quarto capitolo della serie. In un'intervista a Comic Book Resources, l'attrice ha dichiarato che il team è ormai pronta per le riprese. Un segnale incoraggiante per i fan che attendono con impazienza la prossima uscita.

Il calendario di produzione e le tempistiche di rilascio

Sebbene una data ufficiale non sia stata ancora fissata da Paramount, le informazioni condivise da Romijn si allineano con quanto rivelato anche da Jordan Canning, uno dei registi coinvolti nella serie. In un post su Instagram del 7 luglio, Canning ha fatto sapere che si era appena conclusa la lavorazione del quinto episodio della quarta stagione, suggerendo che il traguardo finale è ormai vicino.

Star Trek: Strange New Worlds, Paul Wesley in una foto della serie

Visto che ogni stagione di Strange New Worlds ha finora incluso 10 episodi, e tenendo conto che le stagioni precedenti hanno richiesto circa un anno tra la fine delle riprese e la messa in onda, è plausibile ipotizzare un'uscita tra l'estate e l'autunno del 2026.

Nel frattempo, Paramount+ ha confermato che la serie continuerà con una quinta e ultima stagione, che sarà però ridotta rispetto alle precedenti. Infatti, mentre le prime quattro stagioni contavano su un formato stabile da dieci episodi, l'ultimo ciclo sarà composto soltanto da sei puntate. Una scelta che potrebbe indicare un arco narrativo più compatto e un finale pensato per chiudere in modo coerente il percorso dell'equipaggio dell'Enterprise.

Nonostante i segnali incoraggianti, né la quarta né la quinta stagione hanno al momento una data di uscita confermata. Tuttavia, il lavoro sul set prosegue spedito, e le dichiarazioni delle figure coinvolte sembrano confermare che non ci saranno ritardi significativi. I fan possono quindi aspettarsi nuove avventure spaziali nel prossimo futuro, con un finale già previsto all'orizzonte.