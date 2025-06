Star Trek: Strange New Worlds ottiene il rinnovo per la stagione 5, che sarà l'ultima

La serie Star Trek: Strange New Worlds, targata Paramount+, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 5, che sarà l'ultima, ancora prima del suo ritorno con il terzo capitolo della storia, in arrivo sugli schermi americani il 17 luglio.

Le riprese delle sei puntate con cui si concluderà la storia inizieranno nei prossimi mesi.

L'annuncio del rinnovo

La serie Star Trek: Strange New Worlds è prodotta da Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman che, in un comunicato, hanno dichiarato: "Fin dall'inizio, Strange New Worlds ha avuto come obiettivo onorare ciò che Star Trek ha sempre rappresentato: una curiosità senza confini, speranza e fiducia nel fatto che un futuro migliore sia possibile".

Star Trek: Strange New Worlds, Paul Wesley in una foto della serie

Le dichiarazioni dei filmmaker proseguono sottolineando: "Siamo profondamente grati a Paramount+ per l'opportunità di completare la nostra missione di cinque stagioni, proprio come avevamo immaginato, insieme al nostro straordinario cast e alla troupe. E ai fan pieni di passione che ci hanno coraggiosamente seguito in questo viaggio, grazie. Con altre tre stagioni spettacolari che voi potrete vedere e apprezzare, questa avventura è tutto tranne che finita".

Cosa racconteranno i nuovi episodi

Nel cast della terza stagione della serie, che ha come co-showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers, ci sono Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn. Tra le guest star, invece, sono presenti Carol Kane e Paul Wesley.

Nel terzo capitolo di Star Trek: Strange New Worlds, l'equipaggio dell'U.S.S. Enterprise è ancora sotto la guida del Capitano Pike e sta affrontando le conseguenze di quanto accaduto negli episodi precedenti. Nuove forme di vita e civiltà attendono i protagonisti, tra cui un villain che metterà a dura prova i personaggi principali.

Volti già conosciuti della saga e altri totalmente nuovi intraprenderanno elettrizzanti avventure e saranno alle prese con fiducia, dovere, amore, commedia e mistero, spaziando così tra vari generi.