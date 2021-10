Star Trek: Discovery 4, l'anomalia e il ritorno di David Cronenberg nel nuovo trailer

Tante le novità su Star Trek: Discovery 4 contenute nel trailer lanciato in anteprima al NYCC 2021, dal ritorno di David Cronenberg all'anomali che l'equipaggio dovrà affrontare per sopravvivere.

Una anomalia gravitazionale, il ritorno di David Cronenberg e un Ferengi: c'è molto di cui parlare nel nuovo trailer della quarta stagione di Star Trek Discovery mostrato al New York Comic Con 2021. I membri del cast si sono riuniti di persona per la prima volta in due anni per discutere della prossima stagione che debutterà il 18 novembre su Paramount + negli USA e su Netflix nel resto del mondo, Italia compresa. Il trailer è stato così apprezzato che la star di Discovery Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber) ha chiesto al pubblico di guardarlo due volte.

Mentre il ritorno del personaggio del regista David Cronenberg, Kovich, si profila intrigante, l'anomalia è il più grande conflitto che l'equipaggio dovrà affrontare nella nuova stagione.

"Penso di poter parlare a nome di tutti i personaggi quando dico che nessuno di noi si aspettava di affrontare una minaccia così grande così presto dopo essere balzato in questo futuro", ha commentato Sonequa Martin, che interpreta il Capitano Michael Burnham. "È stato terribile, e poi so che almeno per Burnham significa molto. Eccoci di nuovo qui con una minaccia di enorme entità. Nella prossima stagione vedremo i personaggi intenti a scoprire come conciliare il dovere e la gioia".

David Cronenberg: in arrivo due nuovi film, una serie tv e il ritorno in Star Trek: Discovery

Minacce a parte, il principale cambiamento della quarta stagione di Star Trek: Discovery riguarda proprio il personaggio di Burnham, che ha iniziato la serie in veste di comandante e primo ufficiale prima di diventare finalmente il capitano e mettere a frutto le sue capacità di leadership. Con questo nuovo ruolo sulla USS Discovery, Martin-Green è diventata la prima donna di colore a interpretare un capitano in una serie live action di Star Trek.

"Apprezzo l'approccio pratico di Burnham", ha detto Martin-Green. "Apprezzo come è stato scritto Burnhan. Penso che tutto quello che è successo nella mia vita, tutto abbia portato a questo momento. Tutto ha portato a sedersi su quella sedia e ad assumere quel ruolo. Certo che so cosa significa per me, per tutte le ovvie ragioni storicamente e culturalmente parlando".