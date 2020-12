David Cronenberg: in arrivo due nuovi film, una serie tv e il ritorno in Star Trek: Discovery

Il regista canadese David Cronenberg ha aggiornato il pubblico sui suoi impegni lavorativi svelando di essere impegnato nella preparazione di due nuovi film e una serie tv, oltre al ritorno in nuovi episodi di Star Trek: Discovery.

David Cronenberg sul set de La promessa dell'assassino

The Mandalorian ha Werner Herzog, e adesso Star Trek: Discovery ha David Cronenberg. Di recente, il cineasta canadese ha fatto la sua comparsa in veste di attore nella serie CBS All Access nei panni di un personaggio di nome Kovich, e in un'intervista a Variety ha confermato di averci preso gusto.

La recitazione non è un'attività nuova per David Cronenberg che, oltre a comparire in alcuni cameo nei suoi film, ha avuto un ruolo secondario in Cabal di Clive Barker. Ma questo non lo aveva preparato a comparire in Star Trek: Discovery, lavoro che non si è ancora ultimato. Cronenberg ha confermato a Variety che comparirà in nuovi episodi della terza stagione e che tornerà anche nella quarta stagione 4. Quando gli è stato chiesto come mai ha accettato di recitare nella serie tv, il regista ha risposto:

"Sono economico e sono disponibile. Vivo a Toronto, dove la serie viene girata. Credo che sia la mia qualità principale"."

Per quanto riguarda la sua attività principale, l'ultimo film diretto da David Cronenberg è Maps to the Stars, del 2014. Ma lui precisa: "Sto cercando finanziamenti per tre progetti che ho scritto, due film e una serie tv. Se tornerò alla regia, non sarà per dirigere un episodio di una serie tv".