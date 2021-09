Quentin Tarantino: Il figlio del creatore di Star Trek: "La sua idea non funziona secondo me"

A proposito dell'idea di Quentin Tarantino il figlio del creatore di Star Trek, Rod Roddenberry, ha confessato che a suo modo di vedere il film del regista di Kill Bill non funzionerebbe.

Il figlio del creatore di Star Trek, Rod Roddenberry, ha rivelato che, a suo modo di vedere, l'idea di Quentin Tarantino "non può funzionare". La Paramount Pictures sta andando avanti con un nuovo film del franchise diretto da Matt Shakman e sceneggiato da Geneva Robertson e Lindsey Beer, il che significa che l'idea del regista di Pulp Fiction, almeno per adesso, è stata scartata.

Tarantino ha presentato con successo un'idea per un film di "Star Trek" alla Paramount diversi anni fa e lo sceneggiatore Mark L. Smith è stato chiamato a scrivere il film mentre Quentin si stava dedicando alle riprese di C'era una volta a... Hollywood. L'idea di Tarantino è stata descritta come un film di gangster ambientato sulla terra negli anni '50.

Mentre i fan potrebbero non vedere mai Star Trek di Tarantino sul grande schermo, Rod Roddenberry ha recentemente dichiarato a Forbes di avere sentimenti contrastanti sull'integrazione dell'estetica di Quentin nell'amato franchise spaziale. Roddenberry, il figlio del creatore di Star Trek, Gene Roddenberry, ha dichiarato: "Faccio fatica ad immaginarmelo perché sono piuttosto miope quando si tratta della saga."

"Sono cresciuto con i fan che si avvicinavano a me dicendo come Star Trek li avesse ispirati e dato loro speranza per il futuro. È l'ottimismo il messaggio dei film, la speranza. Lo credo davvero." Ha continuato Roddenberry. "Adoro il lavoro di Tarantino e il tipo di film che fa, sto cercando di avere una mente aperta".

Rod ha concluso la sua dichiarazione con le seguenti parole: "Sarei curioso di leggere una sceneggiatura scritta da Quentin stesso. Sarò onesto, secondo me la sua idea non funziona, ma lui è un fan e quindi probabilmente è in grado di capire che 'Star Trek' deve avere un messaggio ben preciso."