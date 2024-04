La star di The Marvels Lashana Lynch spera di condividere lo schermo con questi supereroi del MCU

Dopo aver recitato in Captain Marvel e nel sequel di Doctor Strange, Lashana Lynch si è unita agli X-Men in The Marvels. Ora ha rivelato con quali supereroi del MCU vorrebbe condividere lo schermo in futuro.

Lashana Lynch ha fatto il suo debutto nel MCU come Maria Rambeau in Captain Marvel, riprendendo poi il ruolo come Variante potenziata in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Con grande disappunto di molti fan, la Capitan Marvel della Terra-838 ha trovato rapidamente la morte per mano della scapestrata Scarlet Witch. Tuttavia, Lynch ha avuto una seconda possibilità nella scena mid-credits di The Marvels, quando ha debuttato come Binary dell'Universo X-Men.

Ci aspettiamo che l'attrice abbia un ruolo chiave nel resto della Saga del Multiverso e, in una recente intervista con Screen Rant per parlare di Bob Marley - One Love (nel quale interpreta la moglie della star), a Lynch è stato chiesto con quali personaggi del MCU è più entusiasta di condividere lo schermo.

Captain Marvel: Brie Larson e Lashana Lynch in una scena

Le parole dell'attrice

"È una domanda importante. Innanzitutto, non lo so. Non so nulla. Perché so che ogni volta che ci viene fatta una domanda sulla Marvel, è come se sapessimo qualcosa, ma io sinceramente non lo so", ha esordito. "Quindi questa è una risposta nuova. Penso che Teyonah Parris sia assolutamente eccellente. È stato un onore poter interpretare sua madre, il che è strano perché abbiamo un'età simile".

"I Vendicatori originali li adoro e non ho avuto modo di lavorare con tutti loro durante il mio periodo nel franchise, quindi sarebbe fantastico riportarli indietro. Adoro Tom Holland. È bravissimo", ha detto Lynch parlando dell'attore di Spider-Man.

"Ma ci sono anche volti nuovi e freschi che non hanno ancora fatto parte del MCU e penso che sarebbe bellissimo poter vedere una nuova energia con alcune delle energie Marvel più classiche", ha aggiunto l'attrice.

Captain Marvel: Lashana Lynch in una scena

Gli X-Men

Il mese scorso Lynch ha parlato con Comicbookmovie dell'esperienza di essere stata aggiunta al roster del primo tentativo di X-Men del MCU: "Voglio dire, anche questa frase mi fa pensare: 'Lo sono?' Non è affatto una frase che mi è stata rivolta, non ne abbiamo parlato. Credo di aver lavorato un giorno su quel film, il che è assurdo per un film di così grande impatto. Sono stata lì per un giorno perché all'epoca stavo lavorando a Matilda, quindi è assurdo. Non lo so. Non lo so".

"Per me era un po' un ostacolo non sapere, perché mi piace sapere cosa succederà e pianificare, ma ora mi piace non sapere. Amo il fatto di non sapere che stava accadendo. È qualcosa che è arrivato nel tempo come un piano lento. Almeno per me. Probabilmente l'avevano pianificato fin dall'inizio. Non so davvero cosa ci sarà dopo, ma credo che, vista la direzione che sta prendendo il franchise, sarà naturalmente emozionante. E non vedo l'ora di vedere dove andrà a finire", aveva concluso l'attrice.