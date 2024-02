Bob Marley, Lashana Lynch non avrebbe accettato il ruolo se gli accenti giamaicani fossero stati smorzati

La star di No Time to Die ha svelato l'unico motivo per cui non avrebbe accettato di recitare nel biopic su Bob Marley.

Lashana Lynch è stata scelta per interpretare Rita Marley, moglie del re della musica reggae Bob Marley nel biopic dedicato al cantante, scomparso prematuramente a soli 36 anni.

Bob Marley durante una performance

Intervistata da Collider ha dichiarato:"Non c'è altro modo per raccontare questa storia se non quello di essere il più autentico possibile su ogni dettaglio di chi è Bob adesso, di ciò che era e ciò che rappresenta. La Giamaica, specialmente la Giamaica degli anni '70, è un momento davvero importante della mia cultura [Lynch è di origini giamaicane]. Quindi, avere accenti smorzati è una cosa che non avrei mai accettato. Ho origini giamaicane e sarebbe stato contro tutto ciò in cui credo se avessimo avuto un accento giamaicano 'comprensibile', per così dire".

L'importanza dell'accento

"Penso solo che sia in ogni modo sbagliato" ha dichiarato Lynch "E penso che sia importante per il pubblico avvicinarsi con la comprensione delle narrazioni, delle culture e degli accenti. È importante e davvero non sminuisce ciò che il pubblico fa".

No Time To Die: Lashana Lynch in una scena del film

Lashana Lynch ha lavorato in No Time to Die, Captain Marvel e The Woman King. Nel cast del film biografico su Bob Marley anche Kingsley Ben-Adir nel ruolo del protagonista, James Norton, Jesse Cilio e Michael Gandolfini.