Lashana Lynch interpreterà la moglie di Bob Marley, Rita, nel film biografico sull'icona del reggae

Lashana Lynch interpreterà la moglie di Bob Marley, Rita, nel nuovo film biografico in fase di sviluppo per Paramount.

I produttori hanno rivelato di aver cercato in modo attento e a lungo prima di individuare l'attrice giusta a cui affidare la parte.

Sul grande schermo sarà Kingsley Ben-Adir a interpretare il leggendario cantante reggae Bob Marley. Alla regia del biopic sarà invece impegnato il regista Reinaldo Marcus Green.

Come accaduto per il casting del protagonista, la produzione si è impegnata molto prima di scegliere a chi affidare la parte di Rita, andando alla ricerca di un'attrice di origini giamaicane. Lashana Lynch, recentemente nel cast del nuovo film di James Bond No Time To Die, ha poi partecipato a numerosi test, girando anche alcune sequenze con Ben-Adir e convincendo la famiglia Marley e Rita, che hanno dato la propria benedizione.

Nel team della produzione del film, scritto da Green e Zach Baylin, ci saranno infatti anche Rita, Ziggy e Cedella Marley.

Bob Marley è morto nel 1981 all'età di 36 anni a causa di un cancro e nella sua breve vita ha rivoluzionato il mondo della musica creando brani come Get Up, Stand Up, One Love, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Jammin e Redemption Song.