Optimize, Lashana Lynch nel cast dello sci-fi di Lindsey Anderson Beer

La star di No Time to Die sarà protagonista di un nuovo avvincente progetto fantascientifico.

Lashana Lynch è stata scelta come protagonista di un nuovo sci-fi dal titolo Optimize, prodotto da Paramount e diretto da Lindsey Anderson Beer, che partecipa produttivamente con la sua Lab Brew.

Captain Marvel: Brie Larson e Lashana Lynch in una scena

La trama di Optimize ruota intorno ad una donna comune che utilizza un assistente AI per ottimizzare tutti gli aspetti della vita e che in realtà scopre presto che il perseguimento della perfezione da parte dell'AI ha un costo troppo elevato.

Il mondo dell'AI

Prima di entrare nell'industria cinematografica, Lindsey Anderson Beer ha studiato intelligenza artificiale e robotica alla Stanford University, un'esperienza utile allo sviluppo di Optimize, dapprima come racconto breve e poi come lungometraggio.

Lashana Lynch sarà tra i protagonisti di Bob Marley: One Love, il biopic di Reinaldo Marcus Green sulla vita di Bob Marley. Nel film, Lynch interpreta Rita Marley, cantante e moglie del sovrano del reggae.

Negl ultimi anni, Lashana Lynch è comparsa in film come No Time to Die nel ruolo di Nomi e nel Marvel Cinematic Universe nei panni della pilota di caccia Maria Rambeau in Captain Marvel con Brie Larson.