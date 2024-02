Bob Marley, Lashana Lynch:'Rita Marley mi ha portato quiete nella vita'

Lashana Lynch sarà una delle star del biopic su Bob Marley, dal titolo Bob Marley: One Love, nel ruolo di Rita Marley, moglie della leggenda della musica reggae. Intervistata dalla rivista Film Stories, l'attrice ha confessato di aver imparato molto anche dal personaggio del biopic, così come accade con tutti i ruoli che affronta.

"Sono stata in grado di trovare una quiete interiore che stavo cercando nella mia vita, sia come persona che come artista e donna, attraverso la conoscenza di tutto quello che siamo capaci di fare. A volte questa industria può essere caotica. Creare arte può essere così faticoso nei momenti peggiori. Specialmente quando si aggiungono aspettative e pressioni. Attraverso l'interpretazione della signora Marley e canalizzando l'energia della mia cultura, in un film sulla mia cultura, mi ha dato davvero più pace come persona".

Un film su Bob Marley

Bob Marley - One Love vedrà la star di Barbie Kingsley Ben-Adir nel ruolo del protagonista, e documenterà l'ascesa alla fama del cantante fino alla sua prematura morte nel 1981, all'età di 36 anni.

Lashana Lynch è stata scelta per il ruolo di Rita Marley e ha dichiarato di essere disposta ad eseguire vocalmente la colonna sonora di James Bond, franchise nel quale è coinvolta:"Posso scrivere una melodia o due e farle. Sì, sì certo. Sarei a favore". L'attrice ha interpretato Nomi in No Time to Die.