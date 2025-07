La star di Superman, David Corenswet, parla del suo infortunio: "Ho avuto un livido sul testicolo destro"

Durante un'intervista con Vanity Fair, l'attore David Corenswet, nuovo volto di Superman, ha raccontato senza troppi filtri un infortunio piuttosto intimo subito sul set. Il colpevole? L'imbracatura per le scene di volo, che gli ha causato una vistosa contusione al testicolo destro durante una scena d'azione.

David Corenswet racconta il suo "trauma da Superman

Interpretare Superman è forse uno dei sogni più ambiti nella carriera di un attore, ma come spesso accade, anche il mito ha i suoi contro. Lo sa bene David Corenswet, che nel corso di una video-intervista organizzata da Vanity Fair, ha raccontato un episodio piuttosto delicato, legato alle riprese del nuovo film diretto da James Gunn. I due attori, collegati a una macchina della verità, si sono messi a scambiarsi domande scomode con tono giocoso. Quando Hoult gli ha chiesto quale fosse stato il livido più doloroso procuratosi con l'imbracatura da volo, Corenswet non si è fatto pregare: "Il mio testicolo destro... È un momento epico. Mi alzo in piedi, do un pugno al vetro, salto fuori dalla finestra e volo via. Al primo ciak, è tutto spettacolare, poi...il colpo sul mio testicolo!"

Una foto di David Corenswet

Il momento a cui si riferisce è visibile anche nel trailer: Superman intrappolato in una teca di vetro, che si libera con un pugno per poi lanciarsi nel vuoto. Ma a quanto pare, tra un salto coreografico e una trazione mal calibrata dell'imbracatura, il volo è diventato più doloroso del previsto. L'uso della CGI è certo massiccio, ma le scene d'azione mantengono ancora molte componenti fisiche, e per Corenswet il tempo passato "appeso" è stato notevole, come confermato anche da Hoult: "Hai passato la maggior parte delle riprese legato a quell'affare."

L'incidente non è stato grave, niente che abbia fermato la produzione o richiesto riprese aggiuntive, ma abbastanza fastidioso da diventare un aneddoto da tramandare tra un'intervista e l'altra. E a giudicare dalla spontaneità con cui l'attore ne parla, la faccenda è ormai acqua passata, o meglio, contusione archiviata. Anche Hoult, colto tra il divertito e l'imbarazzato, ha scherzato: "Vorrei farti più domande sui tuoi testicoli, ma non so fin dove posso spingermi senza oltrepassare il limite."

Corenswet però non si è tirato indietro, rispondendo con l'autoironia di chi ha preso il volo... nel modo più scomodo possibile.