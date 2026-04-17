David Corenswet: il nuovo Superman diventa "Mr. Irrelevant" nelle foto del film su John Tuggle

David Corenswet, prima di tornare a interpretare l'eroico Superman nel sequel diretto da James Gunn, è diventato Mr. Irrelevant nel nuovo film diretto da Jonathan Levine.

L'attore è ritratto nel ruolo del campione di football John Tuggle nelle prime foto del progetto biografico.

La trasformazione di Corenswet

Il film Mr. Irrelevant, in arrivo nelle sale americane a Natale, si ispira alla storia vera dello sportivo. John Tuggle, nel 1983, è stato l'ultimo a essere stato scelto dalle squadre del campionato NFL.

David Corenswet, durante l'evento CinemaCon in cui è stato mostrato il primo trailer sulle note di With or Without You degli U2, ha dichiarato: "Essendo di Philadelphia, non avrei mai pensato di indossare una maglia dei New York Giants. Ho pensato: 'Cosa penserà di me Bradley Cooper?'. Ho avuto il grandissimo onore di sentire l'impatto che John Tuggle ha avuto su questo mondo".

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L'attore, parlando del ruolo con il magazine People, aveva aggiunto: "Cosa succede quando una persona che si è definita per ottimismo e resilienza si trova ad affrontare una battaglia persa in partenza? Possono la grazia, la dignità, l'umorismo e l'amore trasformare il fallimento in una sorta di successo? Queste sono le domande che, a mio avviso, la storia di John solleva e che credo vengano poste a ognuno di noi in diversi momenti della vita".

Corenswet, che sta per iniziare il lavoro sul set di Man of Tomorrow, aveva concluso: "Mi piace che mi venga ricordato di sorridere alla persona che ho di fronte, o di sorridere a me stesso, e di meravigliarmi della realtà del momento. Credo che John sia stato proprio questo tipo di promemoria per molte persone".

Cosa racconterà il film Nr. Irrelevant

Nel cast ci saranno anche Michael Shannon nel ruolo dell'allenatore Bill Parcells e Isabela May, che ha il ruolo di Katie.

Mr. Irrelevant seguirà la storia di Tuggle, l'ultima scelta dei New York Giants nel 1983 e che ha poi giocato una sola stagione. Lo sportivo è morto a causa di un cancro a soli 25 anni nell'agosto del 1986.

Il regista Jonathan Levine aveva anticipato che il film sarà pieno di "trionfo, risate, romanticismo e momenti stranzianti". Il filmmaker aveva spiegato che Corenswet era stato scelto perché riesce in modo unico a ricreare il carisma e la travolgente bontà di Tuggle.

Nick Santora ha scritto la sceneggiatura del progetto prodotto da Skydance Sports.