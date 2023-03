La star di Mad Men Christina Hendricks annuncia il suo fidanzamento

Christina Hendricks, nota per i suoi ruoli in Mad Men e Good Girls, ha annunciato il suo fidanzamento con il suo compagno di lunga data, e operatore di macchina, George Bianchini.

Nel corso del fine settimana, la star di Mad Men, Christina Hendricks, nota anche per il suo ruolo in Good Girls, ha annunciato attraverso i social il suo fidanzamento con il compagno di lunga data e operatore di macchina da presa George Bianchini.

Christina Hendricks si è dunque affidata al suo profilo Instagram ufficiale per annunciare il suo fidanzamento con George Bianchini, il quale ha lavorato anche alla prima stagione di Good Girls.

Secondo quanto riportato da ComicBook, i due si sono dichiarati con una proposta reciproca e successivamente hanno rilasciato una dichiarazione a Vanity Fair: "Sapevamo di essere innamorati e di voler stare insieme per sempre così abbiamo deciso di non far sentire la pressione di quel momento ad una sola persona e, a turno, ci siamo fatti la proposta di matrimonio. E' due volte più romantico".

Pochi istanti dopo sono arrivate le congratulazioni da parte di fan e amici della coppia tra cui le star di Good Girls Mae Whitman e Retta. Tra i commenti dei colleghi scorgiamo anche quello di Neil Patrick Harris, volto di Barney in How I Met Your Mother: "Congratulazioni Christina! Sono così felice per te!!".

I due hanno reso pubblica la loro relazione per la prima volta nel novembre 2021, durante una mostra del designer Christian Siriano.

Mad Men, Christina Hendricks sul sessismo dei media: "Tutti mi chiedevano del mio reggiseno"

Intanto, l'attrice candidata sei volte agli Emmy, sarà nell'adattamento di Apple TV+ del romanzo incompiuto di Edith Wharton The Buccaneers in cui "Un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fanno il loro ingresso in corsetto stretto nella stagione londinese del 1870, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano". Accanto alla Hendricks le co-protagoniste Kristine Froseth e Alisha Boe.

Recentemente la Hendricks ha invece prestato la sua voce al personaggio di Cherie nella serie animata Solar Opposites.