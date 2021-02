Star: come funziona la nuova sezione di Disney+?

Big Sky: Ryan Phillippe in una scena delle serie

Come funziona Star, la nuova sezione di Disney+ che sarà disponibile fuori dagli Stati Uniti a partire dal 23 febbraio? Essa nasce per venire incontro alle esigenze del pubblico adulto, desideroso di vedere le produzioni Disney non destinate agli spettatori più giovani (al momento tutti i titoli disponibili sul servizio sono calibrati per non andare oltre quello che negli USA è il visto PG-13, che sconsiglia la visione ai minori di 13 anni senza la supervisione dei genitori).

Praticamente Star è l'equivalente europeo di Hulu, con la differenza che non si tratterà di un servizio a parte, bensì della sesta categoria ufficiale di Disney+, insieme a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Star sarà infatti accessibile direttamente dalla schermata principale, il che comporta una piccola modifica per chi dispone di profili multipli all'interno del nucleo famigliare: è possibile impostare i singoli profili affinché non possano accedere a determinati contenuti in base alla fascia d'età, in modo tale da impedire ai bambini di imbattersi accidentalmente in titoli non adatti. L'aggiunta di Star comporta anche un aumento del prezzo dell'abbonamento, di circa due euro al mese, ma non per tutti: chi, infatti, è già abbonato dallo scorso anno o comunque da prima del 23 febbraio non dovrà pagare di più prima del rinnovo che arriva dopo il mese di agosto 2021.

A livello di contenuti, il catalogo Star sarà composto da titoli provenienti da brand come 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Miramax, ABC, FX e altri, con serie come Alias e Lost e film come il franchise di Die Hard e la recente trilogia di Planet of the Apes. Ci saranno anche produzioni originali, principalmente quelle che negli USA sono disponibili su Hulu (salvo casi in cui la piattaforma americana, che ha un taglio generalista non strettamente legato alla Disney, propone titoli realizzati da terzi), nonché serie e film disponibili in esclusiva europea come Big Sky, che negli Stati Uniti va in onda sul canale ABC. Ci saranno anche produzioni originali realizzate appositamente nei vari paesi in cui sarà disponibile Star, Italia compresa: sono in arrivo, tra gli altri, il remake seriale de Le fate ignoranti e la quarta stagione di Boris.