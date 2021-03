Stanley Tucci e David Tennant nel cast di Inside Man, miniserie Netflix di Steven Moffat

Stanley Tucci, David Tennant, Dolly Wells e Lydia West saranno protagonisti di Inside Man, miniserie Netflix/BBC firmata dall'autore di Sherlock Steven Moffat.

L'Inside Man del titolo sarà proprio Stanley Tucci. La miniserie in quattro parti segue un prigioniero del braccio della morte, negli USA, un vicario di una pacifica cittadina inglese e un'insegnante di matematica intrappolata in una cantina i cui destini si intrecciano.

BBC Studios e Netflix tornano così a collaborare dopo la serie Dracula, anch'essa firmata da Steven Moffat.

Inside Man è creata e scritta da Moffat, diretta da Paul McGuigan e prodotta da Alex Mercer. Tra i produttori esecutivi figurano Sue Vertue per la Hartswood Films e Ben Irving per BBC.

Piers Wenger, Direttore di BBC Drama, ha parlato di Inside Man in questi termini: "Gli spettatori di BBC One conoscono già le magie televisive create quando Steven Moffat scrive per David, Dolly e Lydia. Con il fantastico Stanley Tucci al loro fianco in Inside Man, tutto è pronto per una serie che farà impazzire la nazione." Le riprese prenderanno il via nei prossimi mesi.