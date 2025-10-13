Stanley Tucci vuole rubare la Gioconda in Masterplan, il nuovo film Prime Video prodotto in Italia

Prime Video ha annunciato Masterplan, il suo primo film Original di produzione italo-francese, segnando una nuova tappa nella collaborazione europea della piattaforma.

Diretto da Thomas Vincent (Reacher, Bodyguard, Versailles), il film sarà girato in lingua inglese e avrà come protagonisti il candidato all'Oscar Stanley Tucci, affiancato dalle giovani star Simona Tabasco (The White Lotus) e Victor Belmondo (Bastion 36).

Co-produzione tra Gaumont e Amazon MGM Studios, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori. Le riprese, iniziate oggi, si svolgeranno tra diverse location in Francia e Italia, sottolineando la natura internazionale del progetto.

Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo nel cast di Masterplan

Un colpo leggendario: rubare la Gioconda di Leonardo DaVinci

Scritto da Thomas Vincent insieme allo sceneggiatore premiato ai BAFTA David Wolstencroft (Spooks, The Escape Artist), Masterplan nasce da una storia ideata da Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, oltre agli stessi Wolstencroft e Vincent.

La trama segue le vicende di un leggendario ladro che pianifica il furto della Gioconda reclutando due giovani complici: Chiara, un'esperta italiana di crimini informatici, e Jay, un eccentrico specialista francese di esplosivi. Solo dopo l'inizio dell'operazione, i due scoprono di essere fratelli separati da tempo - e che il misterioso ladro è in realtà il loro padre.

Tra colpi di scena, tensioni familiari e una missione impossibile, la nuova e improbabile famiglia dovrà imparare a collaborare per tentare il colpo del secolo... senza distruggersi prima a vicenda.

Tucci in Italy: Stanley Tucci mangia per strada in compagnia

Stanley Tucci e l'Italia: una storia d'amore che continua

L'attore ha un legame profondo e viscerale con l'Italia, che va ben oltre le sue origini di discendente di emigrati calabresi. Fin da bambino è cresciuto in una famiglia che manteneva vive le tradizioni gastronomiche del sud, e più avanti nella vita ha capito che non era solo il cibo a definire l'identità italiana, ma anche la storia, la cultura, la varietà dei territori e delle comunità.

Nei suoi recenti progetti - come le serie Searching for Italy e Tucci in Italy - Tucci esplora il Paese come un viaggiatore curioso ma anche come uno che vuole mostrarne la complessità: ogni regione ha le sue radici, i suoi piatti, le sue storie, e spesso gli stereotipi non rendono giustizia alla diversità che ha incontrato. Ama particolarmente il fatto che il modo in cui si mangia in Italia non sia solo gusto: è convivialità, generosità, memoria familiare, la sensazione di riconoscersi in un piatto, in un'olio, in un formaggio locale. Nei giorni scorsi, invece, si è recato a Milano per le riprese de Il diavolo veste Prada 2.