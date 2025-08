Meryl Streep regina del finto Met Gala in Il diavolo veste Prada 2: l'abito rosso fa impazzire i fan

La star premio Oscar e Stanley Tucci hanno mandato in visibilio i fan a New York durante le riprese di una scena clou del sequel.

Meryl Streep ha conquistato i fan newyorchesi de Il diavolo veste Prada durante le riprese della sequenza del Met Gala che sarà inclusa nell'atteso sequel della commedia del 2006.

L'attrice, affiancata da Stanley Tucci nel ruolo di Nigel, ha sfilato sul red carpet del Met Gala fittizio, ricostruito per le riprese del seguito in cui torneranno anche Anne Hathaway ed Emily Blunt.

L'abito rosso di Meryl Streep fa impazzire i fan

Il 1° agosto, Meryl Streep e Stanley Tucci sono stati fotografati durante le riprese davanti all'American Museum of Natural History di New York. Nelle foto, pubblicate da People, si vede il cast partecipare al finto Met Gala.

Anne Hathaway in una scena de Il diavolo veste Prada

A spiccare su tutti i protagonisti è stata senza dubbio Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestly con il suo abito rosso e scollo asimmetrico. Tucci indossava uno smoking classico nero con papillon a pois, sciarpa a righe bianche e nere, e i suoi iconici occhiali neri.

Le altre immagini di Il diavolo veste Prada 2

All'esterno della location erano stati posizionati degli striscioni che facevano riferimento al primo film, visto che il tema dell'evento fittizio era 'Fiori primaverili', un richiamo alla sarcastica e iconica battuta di Miranda Priestly.

Nei giorni scorsi, sul set sono state fotografate anche Anne Hathaway nel ruolo di Andy Sachs, Emily Blunt nel ruolo di Emily Charlton. Tra i nuovi membri del cast anche Patrick Brammall, che sostituirà Adrian Grenier come nuovo interesse amoroso di Andy, e Kenneth Branagh nel ruolo del marito di Miranda Priestly.

Uscito nel 2006, Il diavolo veste Prada racconta la storia di una neolaureata in giornalismo, Andy Sachs (Anne Hathaway), che accetta un ruolo di assistente della tirannica direttrice di Runway Miranda Priestly (Meryl Streep). Nel cast del primo film anche Simon Baker, Tracie Thoms e Daniel Sunjata.