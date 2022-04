Stand by Me: Jerry O'Connell si scusa con Wil Wheaton: "Non sapevo cosa stavi attraversando"

Nel corso di un episodio di The Talk, Jerry O'Connell si è scusato con Wil Wheaton per non essere stato più presente durante il periodo buio delle riprese di Stand by me.

Nel corso dell'ultimo episodio di The Talk, Jerry O'Connell ha parlato di Stand by me - Ricordo di un'estate e si è scusato con Wil Wheaton, che ha descritto il periodo delle riprese del film come negativo e orribile perché "costretto dai genitori a recitare e oggetto di manipolazione psicologica". O'Connell ha dichiarato: "Prima che lo rivelassi, avevo già sentito voci sulle violenze subite durante le riprese di Stand by me. Sai com'è, all'epoca avevamo 11 anni e questa può suonare come una scusa. Mi dispiace. Scusami se non sono stato presente in quei momenti!".

O'Connell ha proseguito: "Non puoi mai sapere che problemi stia attraversando una persona. Ecco, non mi sento in colpa. Ma voglio scusarmi per non aver fatto nulla per te in quei momenti". Wheaton ha risposto: "Lo apprezzo tantissimo. All'epoca, però, avevi 11 anni. Come l'avresti potuta gestire una cosa del genere? Inoltre, chiunque tra il pubblico sia sopravvissuto a un trauma lo sa: 'Siamo davvero, davvero, davvero bravi a nascondere quello che stiamo attraversando'".

Esattamente un anno fa, Wil Wheaton ha rivelato gli abusi subiti durante le riprese di Stand by me. L'attore ha raccontato: "Quando ero bambino, non volevo diventare un attore. I miei genitori mi hanno costretto a farlo, soprattutto mia madre. Attraverso una combinazione tra manipolazione e abusi paterni, beh, sono riusciti a trasformarmi in un attore".

La settimana successiva, O'Connell ha dichiarato a The Talk che "non aveva idea" che il suo "grande amico" Wheaton, che ha incontrato durante le riprese del film più di 35 anni fa, "stesse provando questo".

"Se percepisci qualcosa che non va, qualcosa di strano, non ti costa nulla andare lì da chi sta male e dire, 'Ehi, va tutto bene? Sta succedendo qualcosa? Hai bisogno di qualcuno con cui parlare?'" ha proseguito O'Connell.

Nel corso di una chiacchierata con Yahoo Entertainment, Wil Wheaton ha detto che le sue esperienze a casa, anche se difficili, lo hanno aiutato a dare vita al suo personaggio Stand by Me.

"Ero nel mood giusto per interpretare Gordie. Perché l'esperienza di Gordie rifletteva molto la mia. Eravamo entrambi invisibili nelle nostre case. Entrambi abbiamo un fratello che è considerato il figliol prodigo. Siamo entrambi il capro espiatorio della famiglia", ha detto.

O'Connell, invece, ha detto di avere grandi ricordi delle riprese e ha dichiarato: "I genitori hanno sempre enormi responsabilità. E quando si invecchia, si affrontano le conseguenze di questo".