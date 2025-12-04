Stand by Me, il cast ringrazia Rob Reiner: “Ci ha protetti e aiutati a diventare una famiglia”

I protagonisti dell'avventura coming-of-age anni '80 hanno speso belle parole per il regista e il suo lavoro sul set del lungometraggio.

Grazie al successo di Stand by Me - Ricordo di un'estate, le carriere di Wil Wheaton, Jerry O'Connell, River Phoenix e Corey Feldman cambiarono in pochissimo tempo. In un'intervista congiunta rilasciata a People, il cast ha ringraziato il regista del film, Rob Reiner.

Per celebrare il 40° anniversario dall'uscita nelle sale del film, i tre protagonisti hanno raccontato cos'ha significato per loro l'influenza di Rob Reiner mentre costruivano il loro legame sul set ed esploravano maggiormente i personaggi.

Il cast di Stand by Me ringrazia Rob Reiner

Nell'intervista, Wil Wheaton ha ricordato di aver letto il libro Il corpo di Stephen King subito dopo aver ottenuto la parte di Gordie, apprezzandone il tono cupo e nostalgico: "Mi sono sentito protetto, amato e validato da Rob Reiner" ha raccontato Wheaton, spiegando che il regista non li fece mai sentire fuori posto e permise loro di vivere i loro personaggi con onestà e naturalezza.

Il cast principale di Stand by Me - Ricordo di un'estate

Corey Feldman ha spiegato che Stand by Me fu il primo progetto nel quale poté lavorare attivamente allo sviluppo del personaggio, grazie anche all'apporto di Reiner che li guidò con esercizi, improvvisazione e giochi di recitazione per far crescere il legame autentico nel gruppo.

Jerry O'Connell ricorda come Rob Reiner l'abbia aiutato ad abbracciare finalmente la sua identità, dopo anni in cui si sera sentito dire di stare zitto e non dare fastidio. Inoltre, il cast spiegò il motivo per il quale Reiner li scelse.

Gli attori erano simili ai personaggi

Nel racconto del casting, i protagonisti hanno spiegato che Rob Reiner li scelse perché loro stessi erano molto simili ai loro personaggi: Corey Feldman era simile a Teddy, Wil Wheaton era naturalmente il leader, Rivera Phoenix era il collante del gruppo, gentile e prezioso.

Per il tour organizzato in omaggio all'uscita del film, il gruppo ha deciso di ricordare il compianto collega, scomparso a soli 23 anni nel 1993. Stand by me - Ricordo di un'estate comprendeva nel cast anche Kiefer Sutherland, John Cusack e Richard Dreyfuss.