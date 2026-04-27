Stand By Me: il cult di Rob Reiner tratto da Stephen King torna al cinema

A 40 anni dall'uscita, Stand by Me - Ricordo di un'estate di Rob Reiner torna sul grande schermo in versione restaurata in 4K solo l'8, 9 e 10 giugno grazie al progetto Nexo Studios Back to Cult.

L'elenco delle sale che programmeranno il film sarà presto disponibile su nexostudios.it, mentre le prevendite apriranno a partire dal 14 maggio.

Corey Feldman, Jerry O'Connell, Wil Wheaton e River Phoenix nel film Stand by me - Ricordo di un'estate

La trama di Stand By Me: un viaggio tra amicizia e crescita

Tratto dal racconto "Il corpo" di Stephen King, incluso nella raccolta "Stagioni Diverse" del 1982, il film racconta la storia di quattro amici di Castle Rock: il sensibile Gordie, il saggio Chris, l'esuberante Teddy e il timoroso Vern.

Quando scoprono della scomparsa di un ragazzo poco più grande di loro, decidono di mettersi in cammino lungo i binari della ferrovia, attraversando i boschi dell'Oregon. Quella che inizia come un'avventura si trasforma presto in un'esperienza destinata a segnare profondamente la loro crescita, raccontando con delicatezza il passaggio dall'infanzia all'età adulta.

Stand By Me: i quattro giovani protagonisti Will Wheaton, River Phoenix, Jerry O'Connell e Corey Feldman

Il cast e la regia: un classico firmato Rob Reiner

Il film è diretto da Rob Reiner e interpretato da un cast che negli anni è diventato iconico: River Phoenix, Wil Wheaton, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss, Jerry O'Connell e John Cusack.

Girato nell'estate del 1985 tra California e Oregon, il film uscì nei cinema americani l'8 agosto 1986 e arrivò in Italia nel marzo del 1987, conquistando pubblico e critica.

La colonna sonora: il successo intramontabile di "Stand By Me"

Il film deve il suo titolo all'omonimo brano Stand by Me, scritto da Ben E. King con Jerry Leiber e Mike Stoller e incluso nella colonna sonora.

Già celebre al momento della sua uscita nel 1961, la canzone tornò nella top ten dei singoli più venduti proprio nel 1986 grazie al film, contribuendo al suo enorme successo e alla sua consacrazione come classico senza tempo.