Stan Lee: confermata la presenza di un suo cameo in Spider-Man: Far From Home

Stan Lee sarà presente con un cameo anche in Spider-Man: Far From Home, e a confermarlo è stato il presidente dei Marvel Studios. Kevin Feige ha infatti commentato la scena e il tributo realizzati per Captain Marvel spiegando che l'icona dei fumetti aveva girato le sue apparizioni nei prossimi cinecomic prima della sua morte.

Il capo dello studio ha inizialmente confermato che Stan Lee sarà presente in Avengers: Endgame, in arrivo il 24 aprile, e ha quindi confermato che ci sarà un suo cameo in Spider-Man: Far From Home, distribuito a luglio: "Ne abbiamo girati un altro paio, quindi useremo gli ultimi realizzati nei prossimi film".

Spider-Man: Far From Home porterà Peter Parker in Europa, durante un'avventura internazionale, e mostrerà il giovane supereroe interpretato da Tom Holland alle prese con i malvagi Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, e Adrian Toomes, ruolo ripreso dall'attore Michael Keaton.

Tra i protagonisti anche Zendaya Coleman, mentre tra i nuovi arrivi nel cast ci sono quelli di J.B. Smoove e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 4 luglio 2019.