Sr.: il trailer del documentario su Robert Downey Sr. in arrivo su Netflix

Il documentario Sr., che racconta la vita e la carriera di Robert Downey Sr., ha ora un trailer in attesa del debutto previsto su Netflix il 2 dicembre.

Nel video pubblicato online si vede la star di Iron Man mentre decide di essere coinvolto nel progetto biografico sul padre, star del cinema indipendente degli anni '60 e '70. Mentre la salute dell'anziano attore, sceneggiatore e regista peggiora, il figlio si rende conto di quanto sia importante riuscire a a celebrarne la vita e la carriera, dando vita a momenti molto emozionanti.

Il documentario Sr. ha seguito gli ultimi tre anni della vita di Robert Downey Sr., immortalando numerose conversazioni tra padre e figlio, i dialoghi con la terza moglie Rosemary Rogers e i tentativi di concludere il suo ultimo film, mentre l'interprete di Tony Stark deve fare i conti con i problemi di salute del padre.

Il documentario Sr. ha debuttato in anteprima durante l'edizione 2022 del Telluride Film Festival a settembre, dove è stato accolto in modo positivo grazie all'emozionante ritratto offerto.

Robert Downey Sr, morto un anno fa, era conosciuto per i suoi ruoli in progetti come Putney Swope, una satira del mondo pubblicitario di New York, e per essere diventato un'icona della controcultura.

Sr. è stato diretto da Chris Smith (American Movie) e ha potuto contare sulla collaborazione dei membri della famiglia Downey.