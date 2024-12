Squid Game: Unleashed, il gioco creato per Netflix, sarà disponibile gratuitamente

Netflix ha annunciato che, dal 17 dicembre, sarà disponibile gratuitamente, per un periodo di tempo limitato, il videogioco Squid Game: Unleashed, ispirato alla popolare serie sudcoreana.

Gli episodi della seconda stagione saranno invece disponibili dal 26 dicembre in streaming.

Il gioco ispirato a Squid Game

Il videogioco, come gli altri prodotti per la piattaforma, sarà privo di inserzioni pubblicitarie o acquisti all'interno dell'app.

Squid Game: Unleashed viene descritto come un gioco battle royale multiplayer ricco d'azione e che propone una brutale competizione.

Squid Game 2: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie Netflix

Gli utenti potranno giocare con i propri amici, o nemici, online e scoprire se hanno ciò che serve per sopravvivere e sconfiggere gli altri concorrenti al torneo.

Nel videogioco ci saranno sfide ispirate alla serie e altri giochi inediti ispirati alle attività dei bambini.

Una foto della serie Squid Game

Alain Tascan, presidente di Netflix Games, ha dichiarato: "Squid Game è la serie di Netflix più vista di sempre e vogliamo che tutti intorno al mondo possano prendere parte al suo ritorno, rendendo disponibile Unleashed a chiunque, per la prima volta per quanto riguarda i progetti di Netflix Games. Unleashed permette i giocare con, o contro, i propri amici in giochi iconici tratti dalla serie, come quello del ponte di vetro o Luce Rossa Luce Verde, quindi stiamo invitando tutti a unirsi al caos durante questa stagione delle feste".

Cosa racconterà la seconda stagione

Nei nuovi episodi di Squid Game, tre anni dopo aver vinto il torneo, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e torna con un nuovo obiettivo in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won.