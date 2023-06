Squid Game: The Challenge, il teaser trailer dello show in arrivo su Netflix

A novembre arriverà sugli schermi di Netflix Squid Game: The Challenge, lo show che ha messo alla prova un gruppo di persone provenienti da tutto al mondo che hanno dovuto affrontare sfide ispirate alla serie coreana, e il teaser trailer regala le prime immagini.

Nel video si vedono infatti le scenografie e qualche dettaglio dei concorrenti e dei "giochi", confermando che la produzione ha ricreato con grande attenzione per i dettagli quanto mostrato nella storia che ha battuto ogni record di visualizzazioni.

Una sfida dal premio milionario

L'incredibile premio in denaro in palio per chi risulterà vincitore del reality Squid Game: The Challenge arriva alla cifra record di 4,56 milioni di dollari. Per aggiudicarsela i concorrenti dovranno superare i giochi che sono ispirati alla serie creata da Hwang Dong-hyuk.

La serie reality sarà composta da 10 episodi e mostrerà 456 concorrenti che dovranno cercare di superare le prove ideate dagli autori, il tutto mentre stringono alleanze, cercano di non cadere in tranelli e dimostrano le proprie abilità.

Squid Game: alla scoperta della Corea del Sud, tra debiti e problemi economici

Durante le riprese delle puntate alcuni concorrenti avevano criticato aspramente la situazione in cui erano costretti a girare le prove, denunciando temperature estremamente basse, troppe ore di lavoro davanti alla telcamera e poca attenzione per quanto riguarda la salute delle persone coinvolte.

La produzione aveva voluto smentire le indiscrezioni, soprattutto le accuse secondo cui diversi concorrenti avrebbero rischiato l'assideramento, e aveva assicurato che c'erano stati dei controlli che non hanno condotto ad alcun provvedimento.