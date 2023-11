Squid Game: The Challenge , il creatore della serie originale visita il set del reality show in un video

Netflix ha rilasciato un nuovo video di Squid Game: The Challenge in cui il creatore della serie Hwang Dong-hyuk e un attore visitano il set del game show.

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk e la star Anupam Tripathi (che nella serie interpretava Ali Abdul), fanno un giro sul set di Squid Game: The Challenge, il nuovo reality show basato sulla celebre serie sudcoreana. Nel breve video diffuso da Netflix, entrambi sono sorpresi dal livello di dettaglio del set. La clip inoltre, svela alcuni dei giochi che saranno presenti nello show.

Di seguito potete guardare il video del nuovo Squid Game: The Challenge

Squid Game: The Challenge

Squid Game: The Challenge è il nuovo show prodotto per Netflix ispirato alla serie coreana, di cui già a settembre era stato diffuso il teaser ufficiale. La serie reality sarà composta da 10 episodi, tutti girati nel Regno Unito, e mostrerà 456 concorrenti che dovranno cercare di superare le prove ideate dagli autori, il tutto mentre stringono alleanze, cercano di non cadere in tranelli e dimostrano le proprie abilità. Squid Game: The Challenge debutterà su Netflix il 22 novembre.