Squid Game, Park Sung-Hoon: "Interpretare una donna trans mi terrorizzava"

Park Sung-hoon sapeva che sarebbe stato messo sotto pressione dopo aver assunto il ruolo di Cho Hyun-ju, una donna trans nella seconda stagione di Squid Game che partecipa ai giochi per contribuire a finanziare il suo intervento chirurgico per la transizione di genere.

"Sono rimasta piuttosto stupita dall'opportunità - sentivo che come attore sarebbe stata una bella sfida", ha raccontato Park a Variety. "Avevo delle preoccupazioni riguardo al ritratto di una donna trans perché sono un uomo cisgender, quindi volevo davvero affrontare la cosa con la massima cautela e ponderazione possibile".

Come ha spiegato il regista e creatore dello show Hwang Dong-hyuk fin dall'uscita della serie lo scorso dicembre, la decisione di affidare il ruolo a Park è nata dalla mancanza di attori apertamente transgender in Corea del Sud. Hwang ha dichiarato a TVGuide che, pur pensando di fare un casting più autentico, sarebbe stato "quasi impossibile trovare qualcuno che potessimo inserire nel ruolo".

Park Sung-hoon

Squid Game, un ruolo delicato e difficile

Park ha fatto eco alle considerazioni di Hwang sulla mancanza di attori transgender a cui ispirarsi in Corea del Sud. Per prepararsi al ruolo, l'attore, che in passato ha interpretato personaggi apertamente gay nelle produzioni di The Pride e Due matrimoni e un funerale, ha consultato persone transgender per imparare dalle loro esperienze.

"Spero davvero che Hyun-ju possa contribuire a eliminare alcuni di questi pregiudizi. Spero che le persone che appartengono a queste comunità non si sentano più discriminate o svantaggiate all'interno della società. Spero che ognuno possa essere fedele a chi è veramente e sentirsi sicuro nel farlo", ha aggiunto Park.

Le polemiche sugli attori cisgender che interpretano personaggi trans non sono una novità: attori come Eddie Redmayne, candidato all'Oscar per il ruolo di Lili Elbe in The Danish Girl, si sono poi pentiti di aver accettato il ruolo. Jared Leto e Hilary Swank sono stati nominati o hanno vinto l'Oscar per aver interpretato personaggi trans. Nonostante ciò, Hyun-ju è diventata rapidamente il personaggio preferito dai fan di tutto il mondo grazie alla sua intraprendenza e al suo coraggio nel corso della stagione.