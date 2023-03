Squid Game: un libro sulla serie evento di Netflix sarà presentato al Florence Korea Film Fest 2023

Perché la serie Squid Game ha fatto impazzire il pubblico al livello globale? Alla XXI Edizione del Florence Korea Film Fest 2023, l'evento dedicato agli appassionati di cinema asiatico, dal 30 marzo al 7 aprile a Firenze, gli autori del libro Squid Game. Creato da Hwang Dong-hyuk - Analisi della struttura drammaturgica della serie (I stagione) cercheranno di rispondere a questa e ad altre domande, lunedì 3 aprile alle ore 18:00 presso il Cinema La Compagnia.

Giuseppina De Nicola, coreanista e antropologa, Giorgio Glaviano, sceneggiatore e autore letterario, e Giovanna Volpi, sceneggiatrice e regista indipendente, presenteranno al pubblico del Florence Korea Film Fest il loro volume che raccoglie, studia e analizza le ragioni del successo della serie televisiva più vista di sempre.

I numeri di Squid Game sono impressionanti e il fatto che a mietere tutti questi record sia stata una serie sudcoreana è ancora più stupefacente. "Ma perché Squid Game è piaciuta così tanto e a tutti in contemporanea? E perché una volta iniziata la serie non si riesce a smettere di guardarla? Per capirlo ci siamo avventurati in un doppio viaggio - spiegano gli autori del libro - La prima tappa ci ha portato a esplorare la particolare matrice culturale sudcoreana, le sue strutture sociali, il suo unico insieme di religioni. Nella seconda parte ci siamo addentrati nello studio dettagliato della sceneggiatura alla ricerca di predecessori letterari, cinematografici e seriali, delle strutture narrative sottostanti, dei meccanismi drammaturgici nascosti e dei sistemi narratologici al lavoro a livello di plot, personaggi e tematiche".

Squid Game. Creato da Hwang Dong-hyuk - Analisi della struttura drammaturgica della serie (I stagione) fa parte della collana "Drama. Classici della drammaturgia", progettata da Dino Audino Editore in collaborazione con WGI (il sindacato degli sceneggiatori italiani). La collana propone analisi di testi teatrali, film, serie tv pensate per la didattica e la formazione, ma rivolte a chiunque sia interessato a comprendere i processi della scrittura drammatica.

Per informazioni: koreafilmfest.com.