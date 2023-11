Squid Game: La sfida, i concorrenti minacciano di denunciare Netflix per danni fisici e ipotermia

Due concorrenti di Squid Game: La sfida minacciano di fare causa a Netflix per i danni fisici riportati durante la lavorazione del reality show.

Dopotutto, trasformare una serie televisiva folle ed estrema in un reality show potrebbe non essere stata una buona idea. Ne sa qualcosa Netflix, che deve far fronte alla minaccia di denunce da parte dei concorrenti di Squid Game: La sfida, che lamentano di aver subito danni fisici durante la realizzazione dello show.

Squid Game: La sfida, un'immagine del reality Netflix ispirato alla serie

Alcuni concorrenti di Squid Game: La sfida, serie di competizioni ispirate al thriller sudcoreano Squid Game, hanno minacciato di intraprendere un'azione legale contro Netflix dopo aver riportato infortuni durante le riprese.

Secondo quanto riferito da Deadline, due partecipanti, di cui non sono stati resi noti i nomi, avrebbero subito ipotermia e danni ai nervi durante le riprese nel rigido inverno del Regno Unito. I due sarebbero rimasti feriti durante le riprese della competizione iniziale del reality show chiamata "Semaforo rosso, semaforo verde".

Netflix sotto accusa

Express Solicitors, lo studio legale britannico assunto dai due concorrenti, ha affermato che i loro clienti hanno rischiato la salute durante le riprese. Gli spettatori che hanno guardato lo show televisivo potrebbero ricordare che il gioco "Semaforo rosso, semaforo verde", presente in origine nella serie coreana, richiede che i giocatori rimangano immobili per rimanere in vita.

Il CEO di Express Solicitors Daniel Slade ha dichiarato: "Ci rendiamo conto che le persone potrebbero vedere questa come una classica battaglia tra Davide e Golia con la società e i suoi partner di produzione. I concorrenti pensavano di prendere parte a un gioco divertente e gli infortunati non si aspettavano di soffrire così. Ora sono rimasti feriti dopo aver trascorso del tempo bloccati in posizioni di stress dolorose a temperature fredde".

Di contraltare, un portavoce di Squid Game: La sfida ha assicurato a Deadline che loro "prendono estremamente sul serio il benessere dei loro concorrenti" e che al momento non sarebbe stata intentata nessuna causa da nessuno dei concorrenti di Squid Game.