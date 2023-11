Squid Game: La sfida, chi è il concorrente italiano Lorenzo Nobilio

Squid Game: La sfida è il reality show di Netflix ispirato all'omonima serie coreana. Al contrario dello Squid Game ideato, scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk però non ha nulla della critica sociale: qui c'è soltanto la parte ludica. Un montepremi di 4,56 milioni di dollari, 456 concorrenti, un solo vincitore.

I partecipanti vengono da tutto il mondo e il 6 dicembre sapremo chi di loro si è aggiudicato il premio: gli episodi di Squid Game: La sfida sono infatti 10, distribuiti in tre momenti differenti: i primi cinque il 22 novembre, gli altri quattro il 29 novembre e l'ultimo il 6 dicembre, appunto.

Tra loro c'è anche il concorrente italiano, Lorenzo Nobilio, il numero 161: è l'unico a venire dall'Italia, anche se ormai vive a Londra. Scopriamo quindi chi è Lorenzo Nobilio, il concorrente italiano di Squid Game: La sfida.

Squid Game: La sfida: intervista a Lorenzo Nobilio

Come ci hanno detto i produttori esecutivi di Squid Game: La sfida (intervista qui), lo show: "È immaginato come un ambiente in cui mettere le persone sotto pressione. È interessante vedere come si comportano tra di loro le persone quando sono sottoposte a forti pressioni, in una situazione molto competitiva."

Abbiamo chiesto quindi a chi quelle emozioni le ha vissute in prima persona se sono vere o no. Lorenzo Nobilio non ha dubbi: "Quello che non si può capire a casa è che non c'è tanto di montato. Nel senso che, quando sei in un mondo fully immersive, veramente inizi a credere che quella sia la tua realtà. E quindi per te che lo guardi quelle emozioni possono sembrare fuori luogo, tu che invece sei lì dentro ci credi veramente. Quello è il tuo mondo. Anche se per poco tempo. Non posso parlare per altre persone, sicuramente c'erano dei falsi, però io sicuramente no."

Chi è Lorenzo Nobilio, concorrente italiano di Squid Game: La sfida

Lorenzo Nobilio ha 26 anni ed è un ex modello. Da cinque anni vive a Londra, dove ha lavorato in private equity per cinque anni, facendo l'asset manager e, parole sue, si è fatto "due balle quadre". È per questo che ha deciso di partecipare al gioco di Netflix: "C'è chi fa viaggi, io ho pensato di aggiungere questa spezia nella mia via e fare uno show ispirato a una serie che a me piace molto. È stato un escamotage per scappare dalla vita quotidiana."

Da bravo italiano si è fatto riconoscere perché è andato a cercare cibo: i pasti nel gioco sono scarsi e poco saporiti, ma lui comunque chiedeva agli altri concorrenti di cederglieli. E, sempre da italiano, era convinto di vincere: "Onestamente ero convinto di vincere. Ho pensato: gliela faccio a tutti. Da Italiani questo ce l'abbiamo: in Italia molta gente ti vuole fregare, quindi impari a essere un po' sveglio."

Perché Lorenzo Nobilio è stato eliminato da Squid Game: La sfida

Se avete visto i primi cinque episodi, sapete che il concorrente italiano si è fermato a metà corsa. E perché è stato eliminato Lorenzo Nobilio? Il suo destino è simile a quello di Biancaneve: tutto per colpa di una mela. La concorrente numero 302, LeAnn, che gioca con il figlio Trey, il numero 301, lo ha infatti nominato, causandone quindi l'eliminazione, perché lui non ha voluto accettare le sue mele, offerte come gesto gentile.

Lorenzo Nobile racconta la sua versione della storia: "Avete visto Biancaneve e i sette nani? Non finisce bene! Lei è venuta con questa storiella di venti minuti sulle mele che mi ha insospettito. Nel momento, con le telefonate che ci stavano eliminando, arriva lei con la mela rossa e ho pensato che fosse sospetta. Ho pensato: magari mi eliminano. Quindi ho detto: io non la mangio. Tornando indietro la mangerei? No. Adesso per presa di posizione. O forse sì, per stare lì un altro po'."